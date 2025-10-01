FIL Zócalo 2025: la fiesta de los libros regresa al corazón de la CDMX

Libros, música y color Balazo: Del 10 al 19 de octubre, el Zócalo se transforma

La Ciudad de México se alista para recibir uno de los eventos literarios más esperados del año: la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo 2025). Esta edición se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre, transformando la Plaza de la Constitución en un gigantesco foro cultural donde las palabras, las historias y la música se darán cita durante nueve días.

Con entrada gratuita para todo el público, la feria se ha consolidado como una de las celebraciones literarias más grandes de América Latina.

Cada año convoca a cientos de editoriales, escritores, académicos, artistas y lectores, convirtiéndose en un espacio plural que fomenta el acceso democrático a la cultura y el libro.

Una feria para todos los públicos

El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, ha confirmado que la edición 2025 contará con más de 200 actividades gratuitas, que incluyen:

Presentaciones editoriales

Conversatorios

Debates

Charlas magistrales

Talleres infantiles

Cuentacuentos

Libroclubes

Conciertos

Puestas en escena

El objetivo, como en cada edición, es promover la lectura y acercar al público a la diversidad de voces y géneros que conforman el panorama literario actual.

Participarán tanto los grandes sellos editoriales como las casas independientes, que año con año enriquecen la oferta con propuestas innovadoras y de alta calidad, garantizando una experiencia literaria diversa y accesible para todos.

Más allá de los libros

La feria no solo será un punto de encuentro para los amantes de la literatura. También ofrecerá actividades escénicas y musicales, reafirmando su carácter multidisciplinario.

Entre los eventos destacados se encuentra el Desfile de Alebrijes Monumentales, programado para el 18 de octubre a las 12:00 h, que llenará de color las calles del Centro Histórico y complementará la atmósfera festiva de la feria.

Una cita imprescindible

La FIL Zócalo 2025 promete ser un encuentro cultural de gran magnitud, pensado para lectores de todas las edades y perfiles. Desde quienes buscan descubrir nuevas voces hasta quienes esperan escuchar a autoras y autores consagrados, todos encontrarán un espacio para disfrutar del libro como herramienta de conocimiento, imaginación y libertad.

El programa completo de actividades y participantes será publicado en las próximas semanas, mantente atento a los canales oficiales.

Mientras tanto, la invitación está abierta: del 10 al 19 de octubre, el Zócalo de la CDMX se convertirá en la mayor librería y foro cultural al aire libre del país.

