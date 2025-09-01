¿Quién es Amín Maalouf, ganador del Premio FIL de Literatura 2025?

El jurado decidió por unanimidad otorgar al escritor franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949) el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de 2025 por “una obra tiene un peso importante por las fracturas y el mestizaje de nuestros tiempos”. Durante el anuncio el escritor participó de manera virtual, compartiendo la sorpresa y el orgullo que le produjo recibir este galardón.

“Estoy seguro que la identidad que debemos de respetar es la del ser humano. Se puede pensar que es ingenua, pero hoy más que nunca debemos de olvidar que pertenecemos a una cultura más amplia”, señaló.

“Me parece que en esta época ninguna civilización puede mostrarse arrogante ante otras. Todas las civilizaciones están en crisis, hay que poner cuidado en los avances tecnológicos que han tomado la delantera de nuestras civilizaciones”, enfatizó.

El galardonado, quien tiene una larga trayectoria como periodista, expresó: “Hay crisis en el periodismo, han cambiado las nociones de verdad y ahora hay que discernir entre lo más y menos importante, es el trabajo del periodismo. Ahora la tecnología llega de un modo técnico, pero no moral”.

Este prestigioso premio, dotado con 150 mil dólares, le será entregado el próximo 30 de noviembre durante la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su 39 edición.

Amin Maalouf (Beirut, 1949) es el ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de 2025 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los principales libros de Amin Maalouf?

Obras destacadas de Amin Maalouf: León el Africano, El primer siglo después de Béatrice, La roca de Tanios (Premio Goncourt) o Nuestros inesperados hermanos.

Otros galardonados: Nicanor Parra (1991), Juan José Arreola (1992), Eliseo Diego (1993), Julio Ramón Ribeyro (1994), Nélida Piñón (1995), Augusto Monterroso (1996), Juan Marsé (1997), Olga Orozco (1998), Sergio Pitol (1999), Juan Gelman (2000), Juan García Ponce (2001), Cintio Vitier (2002), Rubem Fonseca (2003), Juan Goytisolo (2004), Tomás Segovia (2005), Carlos Monsiváis (2006), Fernando del Paso (2007) , António Lobo Antunes (2008), Rafael Cadenas (2009), Margo Glantz (2010), Fernando Vallejo (2011), Alfredo Bryce Echenique (2012), Yves Bonnefoy (2013), Claudio Magris (2014), Enrique Vila-Matas (2015), Norman Manea (2016), Emmanuel Carrère (2017), Ida Vitale (2018), David Huerta (2019), Lídia Jorge (2020), Diamela Eltit (2021), Mircea Cărtărescu (2022), Coral Bracho (2023), Mia Couto (2024).

