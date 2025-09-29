¿Cuándo es la Feria Internacional del Libro en Monterrey 2025?

La FILMTY 2025 albergará cientos de autores e invitados especiales, y como en años anteriores, también habrá un espacio especial para infancias y juventudes.

La Feria Intenrnacional del Libro en Monterrey es una iniciativa impulsada por profesores y estudiantes del Tecnológico de Monterrey que existe desde 1989.

Dede 1992 esta feria del libro se lleva a cabo en Cintermex, en donde durante tres décadas ha reunido a diversas casas editoriales, lectores y lectoras, autores y medios de comunicación.

Tan solo el año pasado la Feria Internacional del Libro Monterrey tuvo un registro de más de 315 mil asistentes, entre los que más de 100 mil niñas y niños acudieron al Pabellón de la Niñez.

Asimismo, a la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 asistieron más de 736 autores e invitados especiales, y se tuvo un registro de más de 15 mil jóvenes y visitas escolares.

La Feria Internacional del Libro Monterrey 2025 albergará como invitado de honor a Colombia, con la finalidad tener un cruce de libros, cultura y la actualidad.

Pero Colombia no sólo participará con su lieratura “profundamente enraizada en la ralidad”, sino que se sumará la presencia musical afrocaribeña, andina, pacífica y urbana de las regiones colombianas.

Feria internacional del Libro Monterrey ı Foto: Especial

¿Dónde y cuándo es la FILMTY 2025?

Esta feria se llevará a cabo del 11 al 19 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones y Congresos de Monterrey (Cintermex).

La entrada de esta año a la feria será gratuita, como cortesía de la marca automotriz JAC México, y será desde 10:00 hasta las 21:00 horas.

En la FILMTY podrás encontrar distintos talleres, conciertos, firmas de libros y espacios exclusivamente dedicados a la niñez y a la juentud.

Entre las actividades se encuentra el segundo Foro Las mil formas del libro, el tercer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, y el Encuentro de Promotores de Lectura.

Además, se dará un punto de encuentro durante cinco días desde las 10:00 hasta las 17:00 horas entre profesionales del sector editorial, cultural y educativo dirigido a lectores de todas las edades.

El 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre se darán presentaciones literarias, actividades artísticas, espacios de diálogos con profesionales, fotos y talleres especializados en los que participarán diversas figuras del ámbito literario.

Los autores, editoriales, ilustradores, promotores de experiencias, representantes de instituciones culturales y distribuidores podrán participar en esta FILMTY con la finalidad de generar oportunidades comerciales para que se fortalezca la comunidad en México.