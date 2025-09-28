Samuel García anuncia nuevo Parque Estatal Presa León

La presa León, uno de los principales proyectos de la administración de Nuevo León, además de contribuir a satisfacer una de las importantes necesidades de la población, ofrecerá también un espacio para el entretenimiento y la convivencia familiar.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció el proyecto del nuevo Parque Estatal Presa León donde se realizarán una serie de obras que dejarán un lugar propicio para los neoleoneses y visitantes.

Acompañado de José Francisco Gutiérrez Cantú, director general del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, el gobernador señaló que se contempla, entre otras cosas, la edificación de un mirador, botadero, estacionamientos y áreas de esparcimiento, en la Cortina de la Presa.

Así luciría la entrada al nuevo Parque Estatal Presa León. ı Foto: Cortesía

“Toda esta área, imagínense la Presa de La Boca, así como tiene vida, vamos a tener aquí malecón, malecón flotante para pesca, vamos a tener el botadero, vamos a tener restaurantes, vamos a tener hoteles, juegos, árboles, parque, palapa, asador”, indicó el mandatario estatal.

“Aunque este proyecto estaba contemplado a terminarse en el 2027, tenemos el mundial en seis meses y tiene que estar avanzado, ya disfrutándose en seis meses, está presa que hoy está a un 35 por ciento” Samuel García, gobernador de Nuevo León



También se construirán 30 kilómetros de carretera para conectar la Presa al Entronque a Palomas lo que facilitará el acceso a las Carreteras Interserrana y Nacional. Otros 16 kilómetros serian rehabilitados para una conexión vial a la Presa Cerro Prieto.

Construcción de carreteras como parte del proyecto del Parque Estatal Presa León. ı Foto: Cortesía

Previo al anuncio, el García Sepúlveda visitó el municipio de Galena donde inauguró la primera etapa de la Carretera Interserrana con la apertura del Puente Vehicular San Roberto, con el objetivo de agilizar el tráfico vehicular, principalmente del transporte de carga, en la zona.

En Aramberri, frente al alcalde Marco Castillo, el mandatario estatal anunció la nueva construcción del de un Regimiento de la Guardia Nacional en dicho municipio.

Tras el primer informe de la alcaldesa de Zaragoza, Judith Ibarra, el gobernador anunció la rehabilitación del Parque Estatal El Salto, con el objetivo de fortalecer el turismo en la zona de cara al próximo Mundial de Futbol a celebrarse en la entidad.

Samuel García, gobernador de Nuevo León. ı Foto: Cortesía

Así mismo, en Galeana, visitó los parajes turísticos el ‘Pozo del Gavilán’, ‘Puente de Dios’ y ‘Laguna de Labradores’, lugares que serán rehabilitados para ofrecer más opciones de recreación a los turistas locales e internacionales.

Asistieron al evento Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo; Eduardo Ortegón, director general de Agua y Drenaje de Monterrey; David Sánchez Quintanilla, alcalde de General Terán y Miguel Ángel Salazar, alcalde de Montemorelos.

