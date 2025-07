Vecinos exigen la reapertura inmediata del Museo Dolores Olmedo

Alrededor de 70 vecinos de Xochimilco exigieron ayer la reapertura inmediata del Museo Dolores Olmedo, y pidieron que se respete la última voluntad de la coleccionista y no se traslade su acervo al nuevo recinto que se proyecta en el Parque Aztlán.

Reunidos por primera vez afuera del Museo Dolores Olmedo, cuya fachada fue cubierta con mamparas debido a la manifestación que se realizaría, los habitantes colocaron carteles en los que se leía: “En defensa del Museo Dolores Olmedo. Quiero mi museo”, “Dolores dijo aquí”, “Ella dijo aquí”, “El museo es del pueblo” y “Exigimos la reapertura del museo en su sede original, en Xochimilco”.

Reclamaron que el recinto lleve cerrado cinco años y se pretenda trasladar la colección a otro espacio, pese a que Xochimilco sólo cuenta con cuatro museos: el que se encuentra sin acceso al público, el Arqueológico de Xochimilco, el Flor de Chinampas y el Cielito Lindo.

El Tip: El pasado 4 de julio, intelectuales dirigieron una carta a autoridades para exigir la reapertura inmediata del inmueble. Entre los firmantes está Eduardo Matos Moctezuma.

“Sólo tenemos dos museos en una alcaldía enorme, donde lo que más se necesita son espacios en los que se promueva la cultura. Es una injusticia que nos tengan el museo cerrado, porque también funciona como punto para los turistas, para que nos visiten y nos conozcan como alcaldía y no solamente se queden en el centro”, dijo durante su intervención Ivonne López, miembro de las Comisiones de Participación Comunitaria de la unidad territorial La Noria Tepepan.

El viernes pasado, en las redes sociales del Museo Dolores Olmedo se informó que se reabriría en 2026 con una “vocación renovada para la expresión artística, el valor comunitario y socioambiental”. Sin embargo, los vecinos señalaron que querían la reapertura inmediata y que se aclare cuál será el destino de la colección, que incluye piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, Angelina Beloff y Pablo O’Higgins. Además de arte prehispánico y popular.

“En la página del Museo Dolores Olmedo hay un mensaje en el que se menciona que se va a abrir en 2026. Es una táctica, es como decir ‘cálmese, no hagan su reunión, todo va a estar bien’”, dijo Óscar Tapia.

97 artistas e intelectuales firmaron la carta para exigir la reapertura

Mientras que el señor Ricardo expresó: “Aquí no tenemos muchos espacios culturales y los pocos que hay son muy defectuosos. Hoy tenemos que defender este espacio; tenemos obras de dos grandes pintores: el Sapo (Diego Rivera) y Frida Kahlo, una gran pintora que nos representa a nivel mundial. Tenemos piezas de nuestros pueblos originarios. No podemos permitir que salgan de aquí, porque luego se pierden. Resulta que aparecen en casa de políticos famosos o de otras personas”.

Los habitantes hicieron hincapié sobre la importancia de mantener en su sitio original el acervo, además de conocer a detalle lo que se establece en el fideicomiso actual para ver hasta dónde pueden actuar legalmente para proteger este patrimonio artístico.

“El Gobierno en lo que está interesado es en la colección pictórica de Diego y de Frida. La de arte popular, de escultura y arte prehispánico no les interesa. El museo no nada más es la colección de pintura. Es la colección completa como Dolores Olmedo decidió armarla. Responde a un proyecto intelectual, de coleccionismo mismo, que no se pierda eso de vista”, dijo Luis Bastida, historiador de arte y profesor.

Habitantes de Xochimilco, la tarde de ayer afuera del Museo Dolores Olmedo. Foto›Adriana Góchez›La Razón

En ese mismo sentido opinó Leticia Ramírez, vecina de Iztapalapa, quien preguntó a los presentes: “Me gustaría invitarlos a reflexionar un Coyoacán sin la Casa Azul. ¿Verdad que no? Este museo debe permanecer con su obra intacta, porque es parte de la esencia del museo y si se lo llevan a Chapultepec, ya no va a ser lo mismo. Si ella dejó escrito algo, fue precisamente para que nosotros preserváramos ese patrimonio. Los pueblos del sur también merecen tener cultura de calidad”.

Luis Bastida propuso que se organicen con especialistas en materia de legislación del patrimonio para conocer “cuáles son los alcances y hasta dónde podemos inmiscuirnos con los fideicomisos y hasta dónde no. Porque una cosa es lo que haya dejado escrito en documentos la señora Olmedo y otra cosa es la capacidad de agencia y de acción que tiene la comunidad”, comentó el historiador.

Durante la reunión también se planteó la propuesta de hacer una consulta ciudadana para que los habitantes de Xochimilco decidan dónde quieren que permanezca el acervo. “Es pedir que se haga una consulta, porque no pueden tomar decisiones sin consultar al pueblo. ¿No que mucho respetan a los pueblos originarios? Nosotros queremos que nos pregunten si queremos que se lo lleven o se quede aquí”, dijo el señor Ricardo.

En esta primera reunión se acordó una mesa de trabajo hoy a las 18:00 horas en el Ágora del Centro Cultural Teatro Carlos Pellicer. El objetivo es redactar una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza. Además de revisar la parte jurídica con miras a interponer un amparo.

“Vivo allí enfrente y veo cómo entran camionetas de alcaldía a hacer el servicio de limpieza, a hacer una serie de cosas. Es injusto que lo estemos pagando todos nosotros y que esté cerrado para uso de quién sabe quién”, dijo Carmen Gutiérrez.