Oaxaca celebra el Día de Muertos con tradición, cultura y color

Mujeres con atuendos de catrinas, ayer en el Complejo Los Pinos.

Oaxaca, corazón cultural de México, se llenará de aromas ancestrales del copal, de los abanicos y la brisa del papel coloreado y de la tradicional flor de cempasúchil durante las celebraciones del Día de Muertos 2025, a través de La fiesta más viva de todas, que rendirá tributo a quienes no están, con lo mejor de la música, tradición, arte y artesanías de la entidad.

Las festividades se desarrollarán del 25 de octubre al 4 de noviembre con más de 140 actividades culturales en la capital oaxaqueña, los Valles Centrales y diversas regiones de la entidad, anunció ayer en conferencia el gobernador Salomón Jara, en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca ı Foto: Especial

El Tip: Habrá conciertos en lengua zapoteca en el Panteón Mictlancihuatl, además de recitales y obras de teatro en lenguas indígenas como Día de Muertos.

“Tendremos una gran cartelera que reivindica siempre nuestro origen, raíces, memoria e identidad. Oaxaca siente un gran orgullo por su herencia ancestral, es uno de los estados donde se vive con más fervor esta celebración del Día de Muertos”, aseveró Jara Cruz.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que, en este marco, se espera el arribo de más de 89 mil personas y una derrama económica superior a los 380 millones de pesos.

Mientras, su homóloga en Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, dio a conocer que, del 26 de octubre al 3 de noviembre, se realizará un tapete de arena en el atrio de la iglesia del Barrio de Jalatlaco, un concurso de fachadas en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y el circuito Flores que guían el alma.

Celebración del Día de Muertos en Oaxaca ı Foto: Especial

Destaca la Gran Comparsa de Día de Muertos y el Concurso de Catrinas que premiará los tres primeros lugares, así como los conciertos que se desplegarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Alameda de León, Barrio de Xochimilco y San Pablo Villa de Mitla, complementados con el Concurso Estatal del Día de Muertos, el cual tendrá cuatro categorías en el otorgamiento de 14 premios, y el Mercado de las Ánimas a realizarse del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Gastronómico de Oaxaca.

El Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, del 31 de octubre al 3 de noviembre, llevará a cabo conciertos, obras de teatro y presentaciones alusivas a esta celebración. A partir del 30 de octubre se exhibirán diversos paisajes lingüísticos en fachadas del Centro Histórico de la ciudad.

La Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, del 28 al 30 de octubre, realizará las Leyendas Vivas: recorrido teatral de seis funciones a efectuarse en el Barrio de Xochimilco. Se suman 50 actividades distribuidas en 11 sedes.

Sobresale la exposición de más de 35 altares representativos de las 16 culturas de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se presentará en el zócalo de la capital de Oaxaca.

Asimismo, se añaden eventos deportivos como torneos de taekwondo, surf y skateboarding, además del Recorrido al Mictlán, la carrera que tiene lugar en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.

Riqueza ancestral

Algunas actividades imperdibles de la gran fiesta. Estos eventos son de entrada gratuita.

28 de octubre: Inauguración con desfile de calaveras monumentales y comparsas en el Andador Turístico.

29 de octubre al 2 de noviembre: Exquisita muestra gastronómica para degustar en la Plaza de la Danza.

31 de octubre: Concurso estatal de altares en la Alameda de León, donde podrás ver diversas propuestas.

1 de noviembre: Gran desfile del Día de Muertos, del Parque Juárez El Llano al Zócalo de Oaxaca.

2 de noviembre: Veladas en panteones tradicionales de Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas.

3 de noviembre: Clausura con concierto de la cantante Lila Downs en la Plaza de la Constitución.

Celebración del Día de Muertos en Oaxaca

Cuándo: del 25 de octubre al

4 de noviembre

Dónde: Diferentes sedes, barrios, plazas

y recintos de Oaxaca. Entrada libre