El Mundial desde el sofá: Convierte cada partido en una celebración inolvidable

Una reunión con los amigos es la verdadera experiencia.

La emoción de un Mundial no se limita a los estadios o espacios públicos. Cada vez más aficionados optan por vivir los partidos desde la comodidad de su hogar, convirtiendo la sala, el patio, la terraza o incluso el comedor en el punto de encuentro para compartir la pasión por el futbol.

Una watch party, o reunión con amigos para ver partidos del Mundial, bien organizada puede transformar un encuentro deportivo en una experiencia memorable, en la que la convivencia, la comida y la emoción del juego se combinan para crear un ambiente único.

El Tip: PREPARA una playlist para después del juego, la música ayuda a mantener el ambiente festivo.

Para seguir a la Selección y otros juegos relevantes de la justa deportiva, planear con anticipación una celebración digna de un torneo implica tomar en cuenta la disposición del espacio y la elección del menú hasta las dinámicas para mantener entretenidos a los invitados antes del silbatazo inicial.

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Existen diversas formas de llevar la experiencia mundialista al siguiente nivel sin salir de casa para más comodidad.

Los debates durante las jugadas son bienvenidos. ı Foto: Magnific y Pexels

Lo primero que debes considerar es definir qué tipo de reunión se desea organizar, ya sea un evento familiar relajado, fiesta con amigos aficionados o un brunch futbolero. Esto servirá como base para tomar decisiones sobre el espacio, la comida, las actividades y la decoración.

Toma en cuenta el número de invitados que tendrás, establece un presupuesto y el tipo de ambiente que quieres proyectar para garantizar que todos disfruten de una experiencia acorde con sus expectativas.

Posteriormente, diseña un menú fácil de servir, la clave está en seleccionar alimentos prácticos que permitan a los asistentes disfrutar del juego sin perderse ningún detalle. Es recomendable optar por preparaciones sencillas de servir y consumir, como nachos con queso, tacos de guisado, minisándwiches, palomitas de diferentes sabores y, para los más sofisticados paladares, tablas de quesos y carnes frías para compartir.

Festeja las victorias de tu equipo favorito en compañía. ı Foto: Magnific y Pexels

En cuanto a las bebidas, la principal que no debe faltar en las reuniones es la cerveza, otra alternativa es crear una estación de bebidas temáticas inspiradas en los países que participan en el torneo, ya sea con cocteles clásicos, versiones sin alcohol o combinaciones especiales preparadas para la ocasión. También pueden incluirse limonadas saborizadas, mocktails a base de frutas y hierbas aromáticas, así como las tradicionales aguas frescas de sabores como jamaica, horchata y limón.

El Dato: ESTAS reuniones se popularizaron en EU durante transmisiones masivas como el Super Bowl, donde la convivencia llegó a ser tan importante como el partido.

Para hacer la reunión más entretenida y fomentar la convivencia entre los invitados, especialmente si no todos se conocen entre sí, vale la pena incorporar dinámicas relacionadas con el futbol.

Pueden ser actividades sencillas, como una quiniela amistosa, un concurso para adivinar el marcador final o una trivia sobre momentos históricos de los mundiales, pueden generar conversación y aumentar la emoción antes y durante el partido. Es posible organizar una votación para premiar la mejor camiseta o el atuendo más creativo inspirado en alguna selección.

Disfruta los partidos de una forma relajada. ı Foto: Magnific y Pexels

Al organizar una watch party, también es importante pensar en aquellos invitados que quizá no son grandes aficionados y que asisten principalmente por la convivencia. Para que todos disfruten de la reunión, puedes habilitar espacios cómodos para conversar e incluso juegos de mesa.

Estamos a pocos días del Mundial, todavía hay tiempo para planear.

DISFRUTA EN EL HOGAR

Cinco tips para llevar tu watch party al siguiente nivel.