La fiesta del balón se disfruta entre aromas y fogones

María Ciento38 es otro lugar en el que podrás disfrutar del futbol.

La fiebre por la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y, aunque los estadios serán el escenario principal de la pasión deportiva, la celebración también encontrará refugio en restaurantes que han decidido convertir cada partido en una experiencia gastronómica capaz de reunir culturas, sabores y emociones alrededor de una misma mesa.

México se prepara para recibir a miles de visitantes provenientes de distintas partes del mundo. Muchos llegarán atraídos por el futbol, pero también por la oportunidad de descubrir una de las cocinas más reconocidas del planeta. En ese contexto, algunos espacios han levantado la mano para convertirse en punto de encuentro de aficionados que buscan algo más que una pantalla para seguir los encuentros: desean vivir una experiencia completa y fuera de los tumultos.

Platillo que podrás degustar en Quinquela durante los partidos. ı Foto: Especial

La primera escala para esta fiesta deportiva es un pequeño rincón italiano escondido en Santa María la Ribera. Cosimo Pizzeria ha logrado trasladar la esencia de las calles de Roma a la Ciudad de México a través de una propuesta que honra la tradición de la pizza romana in teglia.

Fundado por una familia siciliana, el restaurante apuesta por una cocina abierta donde el proceso es parte del espectáculo. Su sello distintivo es una masa con 56 horas de fermentación y 90 por ciento de hidratación, características que le brindan una textura ligera, aireada y crujiente que ha conquistado a los amantes de la auténtica comida italiana.

Cada rebanada es una invitación a viajar sin salir de la ciudad. Mientras las selecciones disputan su lugar en la historia, los comensales pueden disfrutar de una propuesta en la que los ingredientes frescos y el respeto por la tradición convierten una simple comida en una experiencia memorable. Un sitio ideal para quienes imaginan los partidos acompañados de una buena pizza y una larga sobremesa entre amigos.

Cossimo pizzeria ofrecerá lo mejor de su cocina italiana. ı Foto: Especial

La siguiente parada es Quinquela, un bistró de alma cosmopolita que encuentra inspiración en tres grandes tradiciones culinarias: México, Italia y Argentina. Su propuesta parte de una premisa sencilla: celebrar aquellos sabores que han conquistado paladares en distintas latitudes y reunirlos en una misma mesa.

El resultado es una carta diversa y seductora, construida a partir de ingredientes seleccionados de diferentes regiones y acompañada por una cava cuidadosamente integrada para maridar cada platillo. Aquí la experiencia se vive como un viaje gastronómico en el que las fronteras desaparecen y cada receta cuenta una historia distinta.

Quinquela es el tipo de lugar que encaja perfectamente con el espíritu mundialista. Así como el torneo reúne culturas, idiomas y tradiciones de todos los continentes, su cocina propone un encuentro entre sabores clásicos reinterpretados con personalidad propia. Un espacio para brindar, compartir y dejarse sorprender mientras el reloj avanza rumbo al silbatazo final.

La tercera recomendación eleva la experiencia. Ubicado en la exclusiva avenida Masaryk, en Polanco, Encanto Fuego & Mar preparó una auténtica celebración para quienes desean vivir cada partido como si estuvieran dentro del estadio.

Su oferta culinaria recorre distintos territorios gastronómicos. Los amantes de los productos del mar encontrarán opciones como carpaccio de camarón, bocados de pulpo, ostiones, almejas, tacos de pescado o salmón patagónico. Pero una de las grandes estrellas de la casa es el Wagyu Cross Mexicano, resultado de la combinación entre ganado Wagyu Japanese Black y Black Angus, una genética excepcional que alcanza altos niveles de marmoleo y una suavidad extraordinaria.

La propuesta se complementa con una amplia selección de vinos, cocteles y bebidas diseñadas para acompañar cada momento de la experiencia. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue al lugar es su apuesta tecnológica.

Encanto Fuego & Mar está listo con pantallas de alta tecnología. ı Foto: Especial

Doce pantallas de alta definición y un innovador sistema de proyección envolvente en 360 grados transforman el restaurante en una experiencia inmersiva donde la emoción del futbol cobra una nueva dimensión. Cada jugada, cada celebración y cada gol se convierten en parte de un espectáculo visual que envuelve al comensal desde todos los ángulos.

En una ciudad que respira gastronomía y se prepara para convertirse en anfitriona del planeta entero en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, Cosimo Pizzeria, Quinquela y Encanto Fuego & Mar ofrecen tres maneras distintas de vivir la misma pasión. Tres escenarios donde el futbol se acompaña de grandes sabores, buenos brindis y conversaciones que, como los mejores partidos, permanecen mucho tiempo en la memoria.