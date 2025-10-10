¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 10 al 12 de octubre?

Segundo fin de semana de octubre con señas de un otoño de casi nula presencia y augurios de las celebraciones del DÍA DE MUERTOS. Siguen los aguaceros y se anuncia un huracán en las costas de Baja California Sur. Presentamos una lista de varios eventos culturales para disfrutar con amigos y familiares en diferente sedes y recinto de la Ciudad de México en este colofón semanal.

1. Feria Internacional del Libro del Zócalo

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anuncia la edición número 25 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la capital del país, que se llevará a cabo de este viernes 10 hasta el domingo 19 de octubre. Por lo tanto, será un total de diez días, los que durará este evento cultural, donde se podrá encontrar cientos de ofertas, descuentos y buenos títulos de autores y géneros favoritos de decenas de editoriales con una participación destacada de sellos independientes. Además de la venta y promoción de libros, también se realizarán charlas, conferencias, actividades varias y talleres, los cuales se pueden consultar en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Dónde: Zócalo de la CDMX

Cuándo: Del 10 al 19 de octubre, 2025

Horario: De 10:00 a 20 horas

Entrada libre

Feria Internacional del Libro en el Zócalo ı Foto: Especial

2. Festival Sol Quieto

El Festival Sol Quieto, dedicado a abrir puentes entre la música y la poesía, realizará su segunda edición los días 11 y 12 de octubre de 2025 en el Centro de Cultura Digital (CCD), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Organizado por Polilla Librería, el evento reunirá proyectos de diversas partes de América Latina y México en un encuentro que incluye una feria de editoriales independientes que conciben la literatura como un fenómeno social, político, cultural y afectivo. El objetivo es poner a disposición libros autogestivos que las y los autores compartan con la comunidad. La programación incluye también una lectura de poesía, a cargo de voces como Elisa Díaz Castelo, Nancy NiñoFeo y Tilsa Otta, entre otras.

Como parte del programa formativo, Sol Quieto ofrecerá dos talleres con inscripción previa: “El ruido del paisaje: Taller de poesía”, con Iveth Luna, en el que se explorarán los hallazgos poéticos de la vía pública. También estará “Selfie del cielo: taller de fanzine y poesía”, a cargo del Observatorio de relámpagos para explorar distintos formatos de fanzine y escribir poemas a través del juego.

Bajo la curaduría musical de Jonás Arena se presentarán cuatro conciertos. El sábado 11 de octubre, Renata Iberia + Eduardo Gante ofrecerán “Una medialuna de hojas”, y la banda No Para Siempre invitará al público a una experiencia de música experimental. Asimismo, el domingo 12, Rogelio the III, conocido por su trabajo en Diles que no me maten, mezclará sonidos electrónicos como el trap y el electro con pasajes de jazz o clarinete clásico. Para cerrar el día Clothing presentará un proyecto con una visión menos binaria y más holística de la realidad.

Con el ciclo de proyecciones “Modos de Representación Disidente (MRD)”, curado por el cineasta Mauricio Sánchez Arias, el audiovisual también tendrá lugar en el festival. Incluye obras como Un Punk Ejemplar, de Díandara Arriaga; Tornen Lágrimas a Incendios, de Sofía Peypoch, y Los Plateados, de Mariya Nikiforova & Martín Molina Gola, entre otras

El Festival Sol Quieto estará abierto a todo público, con acceso libre y gratuito en las instalaciones del Centro de Cultura Digital, ubicado en Paseo de Reforma s/n esquina Lieja, colonia Juárez.

Festival Sol Quieto ı Foto: Especial

3. Festival de CulturaUNAM

UN ADÁN Y UNA EVA

DANZA

Palle Granhøj / concepción y dirección

Sofia Pintzou / intérprete

Mikolaj Karczewski / intérprete

La compañía Granhøj Dans llega al Festival CulturaUNAM 2025, presentan la obra Un Adán y una Eva, dirigida por Palle Granhøj e interpretada por Sofia Pintzou y Mikolaj Karczewski. Esta propuesta presenta la desnudez corporal en el escenario como contrapunto a la imagen distorsionada que se proyecta actualmente en las redes sociales. Observamos hoy cómo especialmente los jóvenes recurren a las plataformas digitales para exhibir sus cuerpos.

La pornografía, en sus diversas manifestaciones, está omnipresente en los medios y se consume ampliamente. Es crucial reconsiderar nuestra conexión con la autenticidad y naturalidad de la desnudez corporal, así como replantear cómo la representamos en la cultura mediática. Este trabajo es una colaboración con la Fundación para las Artes de Dinamarca y el Festival Internacional Cervantino y tiene como objetivo invitar a una reflexión profunda sobre el tema.

Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Viernes, 10 de octubre, 2025. 17:00 horas. Boleto: 200 pesos. (Apto para mayores de 18 años)

UN ADÁN Y UNA EVA ı Foto: Especial

BREAKING THE WAVES

ÓPERA

Missy Mazzoli / música

Royce Vavrek / libreto

OJUEM

José Areán / director titular

Estudio de la Ópera de Bellas Artes

Staccato, Ensamble Masculino

Marcelo Lombardero / director de escena

Breaking the Waves es una ópera inspirada en la película homónima de 1996, dirigida por Lars von Trier. La trama explora los límites del amor, la fe y la autonomía femenina. La música, imaginada como un himno coral masculino, resalta la tensión entre lo divino y lo humano. Ambientada en una remota comunidad religiosa de Escocia en los años setenta, esta pieza narra la intensa y conmovedora historia de Bess McNeill, una joven ingenua y devota, cuya fe se pone a prueba tras el trágico accidente de su esposo Jan, un trabajador de una plataforma petrolera.

Paralizado, Jan le pide a Bess que mantenga relaciones con otros hombres y le relate los encuentros como una forma de mantener su vínculo emocional. Convencida de que su entrega puede sanar a Jan, Bess se adentra en una espiral de sacrificio extremo, desafiando las normas morales y religiosas que la rodean. Esta propuesta operística es una colaboración con la Dirección General de Música, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Festival Internacional Cervantino.

Sala Miguel Covarrubias del CCU. Viernes, 10 de octubre, 2025. 19:00 horas. Boleto: 400 pesos.

4. Alien Queen/Paraíso Extraño

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Tamayo, presentan la exposición Alien Queen/Paraíso Extraño, de la artista mexicana Manuela Solano (Ciudad de México, 1987). La muestra reúne más de 30 obras de gran formato que retratan personajes reales y ficticios de la cultura pop, con una estética vibrante que se inspira en las décadas de los ochenta, noventa y dos mil.

El trabajo de Solano evoca figuras icónicas de la música, la moda, el cine, la televisión, el internet y las revistas; con ellas construye un universo visual íntimo, que dialoga con la biografía de la artista: la adolescencia, la madurez, los afectos, las pérdidas, la fiesta y el sosiego.

Su proceso pictórico, marcado por densas capas de pintura y una profunda conexión con la memoria, revela contrastes emocionales y personales. “Perdí la vista a los 26 años a causa de una infección relacionada con el VIH que fue tratada negligentemente; desde entonces se conjugan en mi práctica cultura visual y memoria”, señaló Solano.

Las obras que conforman Alien Queen/Paraíso Extraño exploran la identidad como un proceso de largo aliento, de interacción y subversión. Desde la fragilidad y el goce, la artista propone un espacio para el humor, la ironía y la reflexión sobre los íconos juveniles y los roles que moldean nuestra identidad.

Alien Queen/Paraíso Extraño, de Manuela Solano, es una colaboración entre el Museo Tamayo y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Podrá visitarse de martes a domingo, de 10 a 18 h, hasta el 4 de enero de 2026, en las salas 1 y 2 del Museo Tamayo (Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

El costo del boleto es de 95 pesos, con entrada libre para menores de 12 años, estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente.

Alien Queen/Paraíso Extraño ı Foto: Especial

5. Octava Exhibición de autos

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Comisión Nacional Vintage y el Club Classic Sport exhibe el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, una treintena de autos italianos, reconocidos mundialmente por su diseño, ingeniería y altos estándares de calidad, fabricados entre 1956 y 2025.

Históricamente, Italia se conoce como una potencia industrial automotriz por crear modelos emblemáticos y tecnologías innovadoras que continúan influyendo en la industria automotriz actual. Vehículos icónicos de marcas como Ferrari, Lamborghini, Maserati y Alfa Romeo, que se especializan en superdeportivos y autos de lujo deportivo, se exhibirán en el Patio Principal del edificio histórico de Tacuba 5, en el Centro Histórico.

Para mostrar la historia y desarrollo de la ingeniería automotriz, también se incluyen autos de la empresa automotriz Fiat, una opción más popular y accesible que circulan cotidianamente. O un Autobianchi, el práctico, económico, elegante y ágil carro que acompañó las aventuras de muchos jóvenes italianos en las décadas de los sesenta. Entre los autos exclusivos y especiales destaca el Maserati Quattroporte, el transporte oficial de los presidentes italianos.

La 8a Exhibición de autos en el Palacio de Minería. La macchina veloz se presenta el sábado 11 y el domingo 12 de octubre del 2025 de 10:00 a 17:30 horas, en el Patio Principal del Palacio de Minería. (Tacuba 5, Centro Histórico). Entrada libre.

Octava Exhibición de autos FI ı Foto: Especial

6. Música UNAM

OJUEM | Breaking the Waves, ópera en tres actos

Escrita en 2016 por la compositora estadounidense Missy Mazzoli, Breaking the Waves está basada en la película homónima de Lars von Trier. Se presenta como parte de los programas de música contemporánea de Música UNAM. La OJUEM interpreta la música en colaboración con el Estudio de Ópera de Bellas Artes del INBAL y el Coro Staccato, todos bajo la dirección de José Areán y la puesta en escena de Marcelo Lombardero.

Sala Miguel Covarrubias: viernes 10 y sábado 11 de octubre, 7:00 pm

Teatro Juárez de Guanajuato: sábado 18 y domingo 19 de octubre, 9:00 pm

Breaking the Waves, ópera en tres actos ı Foto: Especial

AMA | Entre el cielo y el infierno: paisajes sonoros del Barroco europeo

La Academia de Música Antigua ofrece un programa que entrelaza dos mundos contrastantes, pero profundamente conectados: el cielo de la alabanza espiritual en Johann Sebastian Bach y la oscuridad emotiva del mito de Orfeo en la ópera de Marc-Antoine Charpentier, bajo la dirección invitada del clavecinista y musicólogo Matthew Dirst.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 10 de octubre, 8:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 11 de octubre, 12:00 Meridiano

OFUNAM | Música sinfónica contemporánea

La OFUNAM reúne obras que nos acercan a la música sinfónica contemporánea, destacando el estreno mundial de Prisma de tiempo de Pablo M. Teutli, obra ganadora del II Premio Nacional Federico Ibarra-Nueva música orquestal. Así como la participación de la soprano Anabel De la Mora, quien interpreta la Sinfonía núm. 3 de Henryk Górecki, conocida como Sinfonía de las canciones dolientes.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 11 de octubre, 7:00 pm

Concierto | Sala Nezahualcóyotl: sábado 11 de octubre, 8:00 pm

Música contemporánea | Sequenzas Berio III

En el último de los tres conciertos dedicados a las Sequenzas de Berio, en el centenario de su nacimiento, se escucharán la Sequenza I para flauta, la Sequenza XI para guitarra, la Sequenza V para trombón y la Sequenza XII para fagot. El programa se complementa con Aulos del compositor neerlandés Theo Loevendie.

Sala Carlos Chávez: sábado 11 de octubre, 6:00 pm

7. Piezas emblemáticas del Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno (MAM), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), alberga una de las colecciones públicas más importantes de México. Su acervo incluye obras representativas de la Escuela Mexicana de Pintura y de distintas corrientes del arte mexicano de las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo XX.

De las 3 mil 036 piezas que integran la colección, 108 son consideradas patrimoniales, pertenecientes a artistas cuya obra tiene declaratoria de Monumento Artístico, como Frida Kahlo. El MAM también resguarda acervos adquiridos, como el del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo; donaciones, como la de Remedios Varo; y fondos patrimoniales, como el de María Izquierdo. Además, incluye obras de destacados artistas de la plástica mexicana, como Rufino Tamayo.

Entre este amplio acervo, siete piezas se han convertido en emblemas del museo y son especialmente buscadas por los visitantes en su recorrido por el Bosque de Chapultepec.

Las dos Fridas (1939), óleo sobre tela de Frida Kahlo (1907-1954), es una de las más reconocidas. La artista plasma su dolor y su respuesta creativa ante su divorcio de Diego Rivera. Se presentó por primera vez en la Exposición Internacional de Surrealismo en México en 1940 y se considera una pieza clave del arte moderno mexicano por combinar elementos nacionalistas con un toque fantástico, señala el curador Carlos Segoviano.

Autorretrato (1952), de la artista estadounidense Rosa Rolanda (1895-1970), quien desarrolló gran parte de su carrera en México, muestra a la pintora en un instante suspendido, como si formara parte de una coreografía fantástica. Con las manos sobre la cabeza, expresa angustia y aflicción por su separación sentimental de Miguel Covarrubias.

Paisaje con piña (1950), óleo sobre tela de María Izquierdo, forma parte de una serie de los años cincuenta. A raíz de una hemiplejia que paralizó su lado derecho, la pintora aprendió a pintar con la mano izquierda, recortando y retocando la obra como testimonio de su resiliencia y talento creativo, señala Carlos Segoviano.

La vendedora de frutas (1951), óleo sobre tela de la artista Olga Costa (1913-1993), fue comisionado por el INBAL y presentado en la exposición Arte mexicano, del precolombino a nuestros días en el Museo Nacional de Arte Moderno de París en 1952. La obra celebra la riqueza natural de México, reflejada en la diversidad de especies, formas y colores. También puede interpretarse como una reivindicación del rol social de la mujer y del erotismo femenino, una lectura subversiva para la época.

Parábola óptica (1931), del acervo fotográfico del MAM, es una obra del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo (1902-2002). Su trabajo se distingue por un lenguaje propio basado en la simbología urbana. En esta pieza, el retrato de la marquesina de una tienda se convierte en un juego de miradas. La presencia continua de la palabra “moderna” establece una metáfora sobre la perspectiva que Álvarez Bravo introduce en la fotografía mexicana: humor, realidad alterna y construcción de lo fantástico en lo cotidiano.

Mujer saliendo del psicoanalista (Podría ser Juliana) (1960), óleo sobre tela, de la artista Remedios Varo (1908-1963). Esta obra icónica del arte surrealista muestra una escena onírica de luminosidad difusa: una mujer recién salida de un consultorio de psicoanálisis. Se resguarda en el MAM gracias a la donación de Walter Gruen y Ana Alexandra Varsoviano en 2002.

Homenaje a la raza india (1952), acrílico sobre masonite del artista mexicano Rufino Tamayo (1899-1991), es el único mural perteneciente a la Escuela Mexicana de Pintura en el acervo del MAM. Desmontable y transportable, refleja un momento tardío del muralismo, con una figuración alejada del realismo social y político típico del movimiento, según comenta Carlos Segoviano.

Las obras que conforman la colección del Museo de Arte Moderno se exhiben continuamente a través de diversas exposiciones temporales. El museo abre de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec.

La vendedora de frutas (1951), óleo sobre tela de la artista Olga Costa ı Foto: Especial