Identidad mexicana desde la mirada de Daniel Lezama y Aceves Navarro

El artista Daniel Lezama (1968) considera que la identidad mexicana se ha construido a través “del mestizaje y la suma de diferencias. Sólo lo podemos entender sin conflicto desde los ojos del corazón y el cuerpo”. Este tema ha sido recurrente en su obra y ahora forma parte de la exposición Profundo México, que se inaugura mañana en la Galería Hilario Galguera, un encuentro entre el pintor y Gilberto Aceves Navarro (1931-2019).

“La obra del maestro Gilberto utilizó la recombinación de elementos simbólicos mexicanos para hacer un escenario teatral para el gesto, el color y el dibujo. Yo trabajo también con una puesta en escena en un sentido inverso, donde el discurso pictórico es el teatro donde se ponen en escena imágenes y figuras de orden simbólico y alegórico”, explicó a La Razón Daniel Lezama.

La muestra incluye 5.o sueño de la bandera, en la que el artista replantea elementos básicos de la iconografía mexicana. “Aquí aparece que lo deseado envejece, pero el deseo siempre nace de nuevo”, dijo sobre la pieza.

También presenta Jardín de Cuernavaca, Adán y Eva niños, que centra su mirada en la ciudad de la Eterna primavera, “una localidad geográfica única, entre el calor y el frío, la lluvia y la sequía; ahí se desarrolla el cultivo del Jardín, la Gran metáfora del mundo terrenal”, compartió.

LA CALLE de Génova no. 47, de Gilberto Aceves Navarro ı Foto: Galería Hilario Galguera

La exhibición se conforma por más de 30 piezas que transitan entre la pintura al óleo, el acrílico, la acuarela y la escultura en bronce. Obras que exploran la identidad nacional como una construcción mítica y territorial.

Se recorren desde la urbana calle Génova y la mística que hay en Monte Albán, bajo la mirada de Aceves Navarro; hasta las interpretaciones del mito de Adán y Eva de ambos creadores, Gilberto a través de la luz y la referencia a los grandes maestros y Daniel Lezama mediante la representación de una infancia que habita la tierra como si ésta fuera el primer escenario del mundo.

Al hablar de identidad, Daniel Lezama expresó que en la actualidad “es hora de aceptar el pasado y mirar hacia adelante sin recriminaciones y tomar la responsabilidad del futuro en nuestras manos. El arte es puente con el pasado y autenticidad en el trabajo”.

SUEÑO de la bandera, de Lezama ı Foto: Galería Hilario Galguera

Comentó que seguimos sosteniendo fantasmas del pasado: “El mexicano carga la duda de quién es y quién debe ser desde que nace. En eso ejemplifica la condición humana universal. Nuestra carga en realidad nos hace mejores, pero no hemos aprendido a amarla”, señaló convencido.

La exhibición muestra la vigencia de la pintura en México. “Siendo un gesto humano esencial, siempre será relevante, pese a quien le pese. Cada pintor, pasado o presente, lo vuelve a ejemplificar”, dijo Daniel Lezama.

Profundo México

Cuándo: del 29 de mayo al 31 de julio

Dónde: Galería Hilario Galguera

Horarios: martes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y sábado de 11:00 a 14:00 horas