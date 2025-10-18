Polémica en Polanco: exhiben a un cachorro de león en fiesta y redes estallan

Un video publicado en redes sociales ha encendido la polémica tras mostrar a un cachorro de león siendo cargado y acariciado por varios asistentes durante un evento privado en la exclusiva colonia Polanco, Ciudad de México.

La grabación, presuntamente compartida por el DJ Luciano Scalioni en sus historias de Instagram, ha generado indignación entre internautas y activistas por los derechos de los animales.

🦁El fin de semana, en una fiesta🪩 privada en Polanco (CDMX), un cachorro de león🐆 fue llevado como "mascota" por un asistente. pic.twitter.com/zEXEmDAwmc — Azteca (@MORRIS80766176) October 18, 2025

La fiesta que desató críticas

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre de 2025, cuando asistentes a la fiesta interactuaron con el cachorro mientras sonaba la música. En uno de los videos se observa a una mujer abrazando al león y a otros invitados acariciándolo y posando para fotos con el animal. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de comentarios cuestionando la ética de tener un animal salvaje en un evento social.

“Es preocupante ver cómo un animal salvaje se convierte en un objeto de entretenimiento humano. No sabemos las condiciones en las que se encuentra ni si está recibiendo cuidados adecuados”, comentó un usuario en Twitter.

Frente a la controversia, Luciano Scalioni aclaró que existen permisos legales para tener grandes felinos en México y señaló que no aprueba el uso de animales en fiestas. Sin embargo, defendió que no se puede asumir automáticamente que el cachorro estaba siendo maltratado o víctima de tráfico ilegal.

A pesar de estas declaraciones, especialistas y activistas consideraron insuficiente la explicación, señalando que los animales salvajes no deberían ser utilizados como parte del entretenimiento humano, sin importar la legalidad de la situación.

El video también despertó el interés de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que usuarios exigieron que se investigue el origen del cachorro y se asegure su bienestar. Además, surgieron dudas sobre el paradero de la madre del animal y si se respetan los lineamientos para su cuidado y desarrollo.

Este caso pone nuevamente en evidencia la tensión entre la legalidad y la ética en la exhibición de animales salvajes. Aunque pueda existir un marco legal que permita su tenencia, la opinión pública y los especialistas insisten en que estos animales no deben ser utilizados como objetos de entretenimiento.

