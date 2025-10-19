Rescatan a mono capuchino, caimán y serpiente en el Zócalo de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron tres ejemplares de fauna silvestre, un mono capuchino, un caimán de anteojos y una serpiente burmes, que eran transportados de manera ilegal en recipientes plásticos inadecuados en las inmediaciones del Zócalo capitalino, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, donde se alertó sobre la presencia de dos hombres trasladando animales exóticos a pie por calles del Centro Histórico.

En respuesta, agentes de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) iniciaron un recorrido por las zonas cercanas a la Plaza de la República, localizando a los sospechosos en la intersección de Madero y Monte de Piedad.

Durante la inspección, los oficiales notaron que los individuos, originarios del estado de Tamaulipas, cargaban cajas plásticas con orificios. Al revisar su interior, encontraron las tres especies, todas en condiciones precarias.

En una de las cajas se halló un caimán de anteojos con el hocico amarrado, lo que limitaba su movimiento y generaba signos de estrés. En otro contenedor, los brigadistas identificaron una serpiente burmes, mientras que en una transportadora con rejilla se localizó un mono capuchino que llevaba un collar con cadena metálica alrededor del cuello, impidiéndole moverse libremente.

Al ser informados de que estaban cometiendo un delito ambiental, los hombres, de 38 y 41 años, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Por su parte, los animales fueron trasladados por personal de la BVA a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco, donde recibieron atención veterinaria y valoración médica.

Los especialistas determinarán su estado de salud y el proceso para su reubicación en un entorno adecuado o su entrega a las autoridades ambientales competentes.

De acuerdo con testimonios, los hombres ‘vendían’ fotografías con los animales en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Mono capuchino en resguardo ı Foto: SSC

LMCT