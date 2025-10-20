Destaca alcalde trabajo comprobable en todo Coyoacán

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, fue arropado en su informe por el líder del PAN, alcaldes, Beatriz Paredes, Jesús Zambrano...

El alcalde de Coyoacán, el panista Giovani Gutiérrez Aguilar, presentó su primer Informe de Gobierno de su segundo periodo enfatizando una serie de logros que posicionan a la demarcación como una de las mejor evaluadas en seguridad, atención y apoyo a la mujer, servicios urbanos, obras, desarrollo social, espacio público, derechos humanos y cultura.

Ante más de 30 mil personas, cifra oficial del gobierno local, que se congregaron en el Estadio Azteca, Gutiérrez refirió que la alcaldía Coyoacán está preparada para recibir el Mundial de Futbol, que será celebrado el próximo año.

El Dato: Giovani Gutiérrez gobierna la alcaldía de Coyoacán por un segundo periodo. Ayer, fue su primer informe de este bloque.

“De cara a la Copa del Mundo 2026, nos declaramos formalmente listos para recibir a millones de visitantes con las acciones que están en curso y con las cuales, en coordinación con el gobierno local y federal, seremos, como siempre, los mejores anfitriones de todo el planeta Tierra”, aseguró el alcalde.

El edil enfatizó también su labor de territorio, al realizar durante 2025 más de 400 recorridos sobre las 163 unidades territoriales de la alcaldía, para estar en contacto permanente con la población y sus necesidades.

Giovani Gutiérrez, ayer, al rendir su primer Informe de Gobierno. ı Foto: Especial

400 recorridos en las 163 unidades territoriales

“No hay una sola colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional en la que no hayamos estado. Somos un gobierno que está mucho más en territorio que en escritorio”, afirmó el alcalde.

Señaló que en seguridad, Coyoacán tuvo una reducción del 27 por ciento en delitos de alto impacto, respecto al año pasado. Mayor a la de la Ciudad de México, que ha sido del 10 por ciento, según el último reporte capitalino.

En materia de obra pública, Giovani Gutiérrez reportó el reencarpetamiento de más de un millón de metros cuadrados de vialidades secundarias durante los cuatro años de su gobierno. “Es algo inédito. Es equivalente a 182 veces el tamaño de la cancha del estadio Azteca”, explicó.

La actual administración, además, rehabilitó dos mil 718 fachadas de viviendas particulares, edificios y bardas perimetrales en unidades habitacionales, mediante el programa social “Pintando Coyoacán Contigo”. Así como se entregaron más de 76 mil paquetes de útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria.

Celebró la realización de casi 100 eventos musicales durante su cuarto año de mandato. Asimismo, siendo Coyoacán una de las alcaldías con mayor tasa de casos de cáncer de mama, el gobierno local brindó junto a FUCAM más de seis mil mastografías gratuitas.

Al evento acudieron el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, el líder del extinto Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano y la priista Beatriz Paredes.

Igualmente, lo acompañaron los alcaldes de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, Luis Mendoza, Mauricio Tabe y Alessandra Rojo, respectivamente.

Por parte del gobierno capitalino acudieron la secretaria de cultura, Alejandra Frausto y la consejera jurídica y de servicios legales, Erendira Cruz Villegas, en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El mandatario de Coyoacán externó su agradecimiento a Clara Brugada y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su valioso apoyo. “La continua coordinación con todos los órdenes de gobierno ha sido clave para lograr éxitos y cosechar resultados”, reconoció.