Mauricio Tabe y restauranteros anuncian ‘Polanco en Luces’ para celebrar la Navidad.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, acompañado de Jack Sourasky Olmos, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y Sergio Berger CEO de Cinbersol, anunciaron “Polanco en Luces”, una iniciativa que marcará el inicio de las festividades navideñas en esta demarcación.

Desde el espacio cultural Nelson Mandela, Tabe detalló que el encendido será el próximo 15 de noviembre en el emblemático corredor de Masaryk para que luzca como nunca, y se mantendrán prendidos hasta el 6 de enero los 50 mil puntos de luz led de bajo consumo que se instalarán y los 250 elementos decorativos.

El Dato: Para colocar estructuras para adornar fachadas o negocios se solicitará un permiso en la Dirección de Gobierno de la alcaldía, a la Canirac o a Cinbersol.

“Este esfuerzo es fruto de la iniciativa de los restauranteros y también de quienes forman parte de este corredor, joyeros, que se unen para iluminar, para darle vida a esta calle tan importante “, dijo.

En conferencia de prensa, el alcalde de Miguel Hidalgo destacó la gran participación del sector privado por reiluminar y dar vida a las colonias de la demarcación y por hacer de estos espacios, lugares cálidos para caminar, disfrutar, compartir en familia y celebrar la Navidad.

“De esta manera juntos con los restaurantes y con los negocios que se encuentran en Masaryk no solamente iluminamos la calle, hacemos que Polanco y Miguel Hidalgo luzcan. Hacemos un llamado a todos los negocios a decorar sus fachadas con estos motivos navideños y que Polanco y Miguel Hidalgo se sigan luciendo”, indicó.

50 mil puntos de luz led de bajo consumo serán instalados en Polanco

Tabe recordó que Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la Ciudad de México gracias a su gente, sus empresarios, restauranteros y quienes viven y trabajan en la zona, con quienes buscan compartir el espíritu navideño.

Agregó que para colocar estructuras para adornar fachadas o negocios, podrá solicitarse un permiso en la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía o a través de la CANIRAC o Cinbersol.

Por su parte, el presidente de la CANIRAC, Jack Sourasky Olmos, recordó que el proyecto nació de tener las calles vivas y alegres, idea que, dijo, cuenta con el apoyo del alcalde Tabe.

“Vamos a armar algo increíble que va a reflejar la unión que tenemos como ciudadanos, como mexicanos y como comunidad que amamos a nuestro barrio. Desde finales de noviembre vamos a llenar de color, de luces para que todos podamos disfrutar de calles iluminadas”, mencionó.

Presentamos #PolancoEnLuces, una iniciativa que iluminará el corazón de nuestra alcaldía en el corredor de Avenida Presidente Masaryk y Parque Lincoln, a partir del 15 de noviembre, para marcar el inicio de las festividades navideñas. pic.twitter.com/FkyrygI0db — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) October 20, 2025

En tanto, el CEO de Cinbersol, Sergio Berger, externó la alegría de los joyeros por participar en ‘Polanco en luces’ y anunció la colocación de un gran árbol de entre 6 y 8 metros en Masaryk.

“Este encendido de luces representa más que una tradición, es una celebración de la unidad, la alegría y el espíritu navideño que compartimos quienes vivimos y disfrutamos de esta zona tan emblemática de la Ciudad. Para nosotros en Berger ser parte de esta iniciativa es una forma de agradecer y retribuir a la comunidad”, aseveró.

Las luces adornarán el tramo que va de Moliere a Mariano Escobedo, por el corredor de Masaryk, y se extenderá hasta el Parque Lincoln.

