¿De cuánto son las nuevas multas en CDMX por los cambios al Reglamento de Tránsito?

Las modificaciones que se realizaron en el Reglamento de Tránsito abrirán paso a nuevas licencias de manejo, así como nuevas multas que alcanzan cifras bastante significativas a quienes no cumplan con estas.

Recientemente se informó que los cambios que se realizaron al Reglamento de Tránsito y al Reglamento de Movilidad serán aplicadas en los próximos días, por lo que se espera que existan sanciones mucho más estrictas para quienes las incumplan.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, están trabajando en operativos y capacitación de personal para que se pueda garantizar que estas sanciones sean aplicadas correctamente a aquellos que incumplan con los reglamentos.

¿De cuánto serán las nuevas multas de tránsito en CDMX?

En los próximos días entrarán en vigor las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito en la CDMX, por lo que se contará modificaciones también en cuanto a las sanciones mínimas y máximas.

De acuerdo con la SSC-CDMX, la sanción mínima que se aplicará a quienes no cumplan con el reglamento será de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y la sanción máxima será de 600 UMA.

Conforme el valor actual de la UMA, que es de 113.14 pesos diarios, las nuevas multas mínimas alcanzarán los 11 mil 314 pesos aproximadamente, mientras que la sanción máxima será de 67 mil 884 pesos aproximadamente.

Estas sanciones serán aplicadas a los conductores de transportes de carga, así como a quienes conduzcan vehículos que transportan sustancias peligrosas, quienes no podrán circular por vías de acceso controlado para poder garantizar mayor seguridad vial.

Nuevas multas en el Reglamento de Tránsito ı Foto: Especial

¿Cuáles son las nuevas licencias para vehículos?

En cuanto a las modificaciones del Reglamento de Movilidad, de acuerdo con la indormación proporcionada por el secretario de la SSC-CDMX, se incorporarán las licencias tipo E13.

Las licencias tipo 13 están destinadas exclusivamente a aquellos conductores encargados de vehículos en los que se transporten sustancias tóxicas o peligrosas, por lo que se tendrá que avalar que dicho conductor conoce el manejo de estas sustancias.

Asimismo, las licencias tipo E12 estarán destinadas a los conductores de transporte especializado establecidos por la secretaría, con la finalidad de que se fortalezca la seguridad vial.

Con esta modificación también se pretende mejorar las condiciones de movilidad para que exista una correcta operación de las unidades que transportan sustancias tóxicas o peligrosas, así como la correcta operación de las unidades por parte de los conductores.