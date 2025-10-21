Metro CDMX: ¿hay servicio en Línea 8 HOY? Retiro de tren provoca retrasos y saturación

Retrasos en el servicio, saturación de vagones y aglomeraciones en los andenes, son las fallas que se registran la noche de este martes 21 de octubre de 2025 en la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México.

Las fallas, explicó el Sistema de Transporte Colectivo (STC), se deben al retiro de un tren para su revisión, sin ofrecer más detalles. En redes sociales, usuarios reportaron desalojos entre las estaciones Santa Anita y Apatlaco, con dirección a Constitución de 1917.

Aunque el medio de transporte aseguró que la circulación de los trenes en la Línea 8 se agilizó después de las 20:00 horas, pasajeros reportaron que persistían las afectaciones, con retrasos de más de una hora.

cehr