Caso Cohen: imputan homicidio a uno

Un juez imputó el delito de homicidio calificado a Donovan “N”, el segundo presunto asesino del abogado David Cohen Sacal, durante la misma audiencia inicial, en la que su equipo legal solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que continuará en prisión.

La defensa del sospechoso solicitó este término para analizar los 25 videos que contiene la investigación y será el viernes 24 de octubre que en una continuación de la audiencia se decida si será procesado por homicidio calificado o no.

Los 25 videos presentados como prueba por el Ministerio Público son del momento en que Donovan “N” y su compañero de crimen y primer detenido, Héctor “N”, disparan contra Cohen Sacal y lo balean en la cabeza.

El Tip: Héctor “N” y Donovan “N” habrían declarado que un sujeto identificado como Erick, El Goofy, los habría contratado por 30 mil pesos a cada uno para cometer el crimen.

“Pues es mucha información, son 25 videos, son muchas horas hay que analizarlos para verificar que la información del Ministerio Público esté correcta”, dijo el abogado de Donovan “N”, Enrique Mayen.

Donovan “N” ya había sido imputado por delitos contra la salud, cohecho y posesión de arma; desde el pasado 15 de octubre está preso en el Reclusorio Sur.

Ese día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención del joven de 20 años, por su presunta relación en el asesinato de Cohen Sacal dos días antes.

“Los oficiales identificaron a un sujeto que huyó del sitio en dirección a la zona oriente de la ciudad. Por ello, los uniformados realizaron un dispositivo de búsqueda, con vigilancias fijas, móviles y discretas, así como patrullajes de reconocimiento en la alcaldía Iztapalapa”, indicó la dependencia capitalina.

4 dosis de crystal portaba Donovan “N” al momento de ser detenido

Entre las personas a quienes Cohen Sacal representó están el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez Cuevas; al socio mayoritario de la empresa CV Directo, Suave y Fácil, Luis Epelstein Rapaport; a David Peñaloza Sandoval y a su hijo, el actual director de Pinfra, David Peñaloza Alanís.

Policías detuvieron a Donovan “N” en la autopista México-Puebla, en la colonia Emiliano Zapata, luego de que observaron que sus características correspondían al de un sospechoso del crimen del litigante. Al ser detenido le aseguraron 10 bolsitas y una mediana con mariguana, cuatro dosis crystal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y diversas prendas de ropa.

Enrique Mayen comentó también que entre sus estrategias legales no descarta irse a un procedimiento abreviado en el que Donovan “N” acepte la culpa del asesinato del abogado Cohen Sacal, ya que así obtendría una reducción de sentencia en favor del joven.