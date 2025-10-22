Metro CDMX HOY 22 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 22 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 2, y 4; de seis minutos en las líneas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/dZvXx1whzs — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el Metro informó que se agiliza la circulación de trenes luego de que se tuviera que retirar un tren para revisión.

“Tres días seguidos del servicio deficiente en la L7, de verdad, que horror. No importa si uno llega temprano”

“Línea 7 detenida 10 min en Constituyentes dirección El Rosario”

“Línea 7, dirección el rosario, otro día más con el andén a reventar y sin pasar trenes”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los cinco minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

“Línea 3 avanza ¿qué pasa? dijiste que no había retrasos, pero se está pare y pare"

“Línea 3 va lentísima, hace base en cada estación”

“Línea 3 cada vez más lenta”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT