Adolescente dispara a su madre en el rostro tras discusión en departamento de Polanco

Un menor de edad disparó a su madre de 52 años en el rostro tras una discusión, y golpeó con la cacha del arma a su hermano de 11 años cuando intentó defenderla.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el motivo del conflicto familiar e informaron que el arma corta utilizada por el agresor era propiedad de la familia.

Luego del ataque, ocurrido este 25 de octubre, el adolescente salió corriendo del departamento ubicado en la calle Aristóteles, colonia Polanco IV Sección, pero fue localizado poco después con ayuda del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al llegar al sitio, los policías encontraron a la mujer lesionada y solicitaron apoyo médico. Paramédicos la trasladaron a un hospital, donde fue atendida por una herida de bala en la mandíbula.

Horas más tarde fue dada de alta y acudió ante el Ministerio Público para rendir su declaración, como parte de la integración de la carpeta de investigación. Mientras tanto, el segundo menor fue diagnosticado con una contusión en la cabeza provocada por el golpe con la pistola, pero se reportó fuera de peligro.

El padre de familia, de 51 años, entregó a los agentes el arma de fuego involucrada en el hecho y fue presentado ante el Ministerio Público para colaborar con las investigaciones.

