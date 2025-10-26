Inauguran la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo de CDMX

La Ciudad de México inauguró la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, va a estar en el Zócalo del 26 de octubre al 2 de noviembre y se hace en conmemoración por los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, dedicada especialmente a Tonantzin, la madre de todos los pueblos, y a las mujeres indígenas de México.

Para adornar la instalación se usaron más de 100 mil flores de cempasúchil y más de 12 figuras de más de tres metros hechas con cartonería que ilustran a diosas y dioses de culturas mesoamericanas, xoloitzcuintles y calacas que portan diferentes vestimentas originarias.

“Es una ofrenda en la que nos acompañan 12 mujeres distintas, tanto diosas de las distintas culturas mesoamericanas como mujeres del pueblo que vienen a honrar a Tonantzin, la madre de todos nosotros”, dijo el subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, principal responsable de la instalación

La temática del proyecto fue elegida a través de una convocatoria pública y una consulta ciudadana, y las esculturas y elementos que componen la ofrenda evocan a diosas de diferentes regiones, como Cuera Huapirin, de la tradición purépecha, responsable de las lluvias, e Iximcané, de la cultura maya, creadora de los hombres de maíz.

Mega Ofrenda del Zócalo 2025 ı Foto: Cuartoscuro

También está Xonashi, la diosa zapoteca de la muerte y la transformación, así como la Reina Roja de Palenque, símbolo de la dignidad femenina en la cultura maya.

“Todas estas diosas y mujeres indígenas de cuatro grandes culturas acuden al llamado de Tonantzin en su trono frente al 20 de noviembre”, detalló Gómez Moncheiro a referirse a la instalación que domina el Zócalo, acompañada por un tapete artesanal y un jardín monumental.

Las más de 100 mil flores de cempasúchil que decoran toda la Plaza de la Constitución fueron cultivadas por manos campesinas en las zonas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac.

“Queremos que esta gran Ciudad de México continúe siendo una ciudad cultural, prehispánica, con historia milenaria, vibrante, que celebra la vida y la muerte, y una ciudad de corazón grande”, expresó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Sedes adicionales de ofrendas monumentales

La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor, informó que este año se amplió el alcance de la celebración con seis sedes adicionales de ofrendas monumentales en distintos puntos de la capital:

Utopía Olini en Iztapalapa

En el pueblo de Mixquic en Tláhuac

La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco

El Parque del Mestizaje en Gustavo A. Madero

El Parque Tezozómoc en Azcapotzalco

El Deportivo Xochimilco

La jefa de Gobierno subrayó que el espacio incluye además un tapete artesanal de semillas y maíz elaborado por artesanos de Huamantla, Tlaxcala, y un portal floral hecho en Iztacalco, que enmarca la vista de la calle 20 de noviembre hacia la Catedral Metropolitana.

“Vayan a ver el portal, se ve el tapete y de fondo la Catedral”, invitó la mandataria capitalina durante el recorrido inaugural.

