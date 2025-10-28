Desalojan CCH Oriente por amenaza de bomba

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente fue desalojado luego de que circularan una serie de amenazas de bomba.

De acuerdo con la información dada por el plantel, se retiró a todo el cuerpo estudiantil y educativo con el fin de resguardar su seguridad.

Explicaron que se realizará una revisión exhaustiva dentro del inmueble con el fin de descartar cualquier tipo de riesgo, posteriormente se realizará un aviso sobre la reanudación de las clases.

Cabe recordar que no es la primera amenaza que recibe un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues desde el ataque ocurrido en el CCH Sur que culminó con la muerte de un alumno, en múltiples ocasiones se han desalojado escuelas.

Ante esto, se han implementado diversas medidas dentro de la universidad, con el fin de poder garantizar la seguridad de los miles de estudiantes que acuden diariamente a sus instalaciones.

Mientras se realizaba la Segunda Jornada de Prevención Universitaria en cuatro planteles de CCH, la directora del plantel Oriente, María Patricia García Pavón mencionó que hablar de seguridad es, ante todo, ‘hablar de confianza, pertenencia y, sobre todo, de cuidados mentales’.

“Se trata de construir un entorno donde cada integrante de nuestra comunidad, estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo pueda desarrollarse plenamente con la certeza de que su integridad física, emocional y social está protegida, pero sobre todo valorada”.

La UNAM dio a conocer que se identificó a dos personas, presuntamente responsables de las falsas amenazas de bomba difundidas en días recientes en varios planteles de la máxima casa de estudios.

“Se ha identificado a dos personas presuntamente responsables de difundir las falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad, a través de medios digitales. Ambas personas ya fueron citadas a declarar”, señaló el comunicado en días pasados.

Mensajes de amenaza contra alumnos de la UNAM enviados por privado o puestos en baños de diferentes facultades. ı Foto: Especial

