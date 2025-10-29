Cae Máximo ‘N’, presunto implicado en feminicidio de la cantante Yrma Lydya, tres años después

A tres años del feminicidio de Yrma Lydya Gamboa, cantante de música regional mexicana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este 29 de octubre la detención de Máximo “N” por su probable participación en los hechos ocurridos el 23 de junio de 2022 en un restaurante de la colonia Del Valle.

El detenido se desempeñaba como chofer del abogado Jesús Hernández Alcocer, esposo de la cantante señalado como responsable del feminicidio, y habría auxiliado en la huida del lugar y colaborado en la entrega del arma utilizada para cometer el crimen.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizaron y aprehendieron a Máximo “N” en el municipio de Ixtapaluca, luego de rastrear un domicilio relacionado con su actual pareja sentimental. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control.

Máximo "N" fue detenido por el feminicidio de la cantante Yrma Lydya, ocurrido en 2022. ı Foto: FGJCMDX

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Yrma Lydya?

El feminicidio de Yrma Lydya, de 21 años, ocurrió al interior del restaurante Suntory, en la alcaldía Benito Juárez, tras un altercado con su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, quien fue detenido en el lugar.

También fue detenido el escolta y chofer, identificado entonces como Benjamín “N”. Se informó, además, que un tercer implicado, identificado como Omar “N”, escapó del sitio en una camioneta roja de lujo que fue captada por cámaras de videovigilancia saliendo del restaurante minutos después del ataque.

El abogado Jesús Hernández Alcocer fue detenido el 23 de junio de 2022. ı Foto: Especial

Dicho vehículo fue ubicado más tarde en Jardines del Pedregal, donde las autoridades aseguraron el arma presuntamente usada en el crimen: una pistola calibre .40. Las investigaciones apuntan a que Jesús Hernández Alcocer entregó el arma a Omar “N” para que huyera, lo que coincide con las primeras versiones de la policía, según las cuales el arma no fue localizada en la escena.

Aunque las autoridades no precisaron el dato, se sugiere que Omar “N” sería Máximo “N”, el prófugo buscado desde entonces por su coparticipación en el feminicidio.

Yrma Lydya recibió tres disparos, dos en el abdomen y uno en el rostro, según el dictamen de necropsia. Aunque la defensa de Hernández Alcocer alegó que un supuesto “tirador” ingresó al lugar para asesinar a la joven, la Fiscalía capitalina determinó que el abogado habría planeado con antelación el ataque .

La artista había denunciado a su esposo por violencia familiar en diciembre de 2021, tras asegurar que él la golpeó, la amenazó con un arma y trató de ahogarla en un jacuzzi. Sin embargo, le otorgó el perdón y las autoridades cerraron la indagatoria.

Yrma Lydya fue asesinada por su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcocer. ı Foto: larazondemexico

Jesús Hernández Alcocer fue vinculado a proceso y permaneció alrededor de cuatro meses en el Reclusorio Norte, donde murió el 4 de octubre de 2022 a causa de problemas de salud. Su muerte, por causas naturales, fue confirmada por la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la propia Fiscalía de la Ciudad de México.

El 12 de septiembre de ese año ya había tenido un infarto cerebro-vascular, y le habían realizado tomografías por problemas cardiacos y de hipertensión. Desde su audiencia de vinculación, el hombre de 79 años manifestó “sentirse mal” y pidió asistencia médica. Pasó sus últimos días en prisión.

