Jueces y magistrados bloquean unas horas avenida Revolución

Jueces y magistrados federales en retiro forzado tras la implementación de la Reforma Judicial, llevaron a cabo un breve bloqueo en avenida Revolución a la altura de las oficinas del Órgano de Administración Judicial, para exigir ser recibidos por los integrantes del OAJ.
Los juzgadores que declinaron participar en la elección judicial exigen conocer el estatus del pago extraordinario al que tienen derecho, y que se establece la Constitución como parte de la reforma judicial.
Esta es la segunda ocasión en que llevan a cabo una manifestación con este motivo, para exigir los recursos que les corresponden.
Más tarde, alrededor de las 10:33 horas el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que los manifestantes habían retirado el bloqueo, pero permanecían en la banqueta de la zona.
Diversos puntos con manifestantes
Si debes transitar por la Ciudad de México la tarde de este miércoles te informamos que hay presencia de manifestantes en diversas zonas de la capital, por lo que recomendamos circular con precaución.
Algunos de los puntos que están siendo afectados son:
- Calzada Vallejo con dirección al Sur a partir de Poniente 134
- Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Versalles
- Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza
Alternativas viales
Si ocupas circular en alguno de los puntos mencionados, a continuación, te dejamos algunas alternativas viales, sin embargo, debes tener en cuenta que debido a las manifestaciones presentan carga vehicular o bien, avance lento.
- Av. Cuitláhuac
- Av. Sur de los 100 Metros
- Eje Central
- Av. Ceylan
- Av. Insurgentes
- Avenida Balderas
