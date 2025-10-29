Prepara la Segiagua megaobras para evitar inundaciones durante el Mundial

Bomberos y policías apoyan en el rescate de autos, en Viaducto, el 3 de junio.

La Ciudad de México recibirá el partido inaugural del Mundial de Futbol el 11 de junio de 2026, en la temporada de lluvias. Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) prepara una serie de obras millonarias para evitar inundaciones y encharcamientos en las principales zonas mundialistas.

El subsecretario de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia, Ricardo Alberto Munguia Alfaro, quien se encarga de supervisar el aspecto operativo del alcantarillado, potabilización, tratamiento y reúso del líquido en la dependencia, afirmó que la capital está preparada para afrontar intensas lluvias como las de este año.

El Dato: Las intensas lluvias registradas hace unos meses en la capital del país causaron en distintas ocasiones afectaciones a la red del Metro, principalmente, en la Línea A.

“Estamos preparados operativamente para que toda el agua (de lluvia) la podamos desalojar con la mayor velocidad y las nuevas infraestructuras nos ayuden a contener lluvias equivalentes a las de este año. Hay que estar preparados para un escenario como éste, en el que llovieron prácticamente mil 50 milímetros hasta el día de hoy (28 de octubre)”, aseguró a La Razón.

Si bien el subsecretario Munguia Alfaro no garantizó que en 2026 la capital estará libre de inundaciones y socavones, aclaró que con lo planeado “vamos a salir bien librados de la próxima temporada de lluvias”.

Históricamente, y de acuerdo con la Segiagua, julio es el segundo mes con más precipitación en la Ciudad de México de 1982 a la fecha, con un promedio de 150.78 milímetros, y junio es el tercero, con un promedio de 126.12 milímetros.

2 mil 200 millones de pesos ha destinado el Gobierno local en infraestructura hídrica

5 millones de visitantes se prevé que reciba la ciudad por el Mundial del siguiente año

Aunque la Segiagua no precisó el costo que tendrán las distintas obras que llevará a cabo en la materia, indicó que éstas se van a centrar al sur de la capital, donde se harán los eventos deportivos.

Sobre las zonas oriente, poniente y norte, la autoridad no descartó hacer trabajos de gran nivel, pero éstas permanecerán en otro paquete de inversiones no relacionado con el del Mundial.

Munguia Alfaro explicó que las acciones planteadas son la construcción de tanques de tormenta y colectores pluviales en torno al Estadio Banorte, donde se jugarán el partido inaugural de la Copa del Mundo y cuatro justas más: las números 24, 53, 79 y 92, de los 104 en total.

“Yo, como operativo, estoy preparándome para una temporada de lluvia más, pero de cara al Mundial sí hay infraestructuras importantes que se están haciendo en torno a los drenajes pluviales, como unos grandes tanques de tormenta que se están haciendo en el Estadio Banorte (antes Azteca), unos tramos de colectores y también en el área de agua potable se están tomando medidas”, explicó.

A su vez, la Segiagua prevé la construcción y rehabilitación de colectores y subcolectores pluviales, principalmente de los bajopuentes de la Calzada de Tlalpan, Viaducto y demás avenidas del sur de la Ciudad de México, zona mundialista.

Esto para evitar escenas de inundaciones como las que se vieron este 2025, en las que personas quedaron varadas en los bajopuentes de Viaducto.

De igual manera, este bajopuente y los otros 35 contabilizados por la Secretaría de Obras y Servicios en ambos sentidos en la Calzada de Tlalpan, desde el Centro Histórico hasta el Estadio Azteca, van a recibir rehabilitación en sus sistemas de bombeo.

Para evitar encharcamientos, van a darle un mantenimiento intensivo a la red de drenaje que incluye hacer malacateo para retirar lodo, azolve o basura que impida el flujo del agua residual; así como limpieza de emisores, que son los ductos que conducen el agua a una planta de tratamiento.

“Desde la parte operativa vamos a darle un desazolve, malacateo y verificación de toda la red de colectores, subcolectores, emisores; dar mantenimiento a los bombeos de cada uno de estos bajopuentes, telemetría, telecontrol para tenerlos bien monitoreados”, recalcó el subsecretario.

Las acciones ı Foto: Especial

CDMX, la mejor para ver el torneo: Cravioto

› Por Jonathan Castro

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aseguró a legisladores de oposición que la Ciudad de México será la mejor sede para mirar el Mundial de 2026.

En su comparecencia en el Congreso local, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arrellano, quien afirmó que mientras países como España y Portugal ya se preparan para recibir la siguiente justa, la capital no se preparó ni tiene un plan a futuro.

“Este Gobierno va a desaprovechar una oportunidad de oro para la economía, para el turismo y para el desarrollo a mediano y largo plazo de la ciudad”, dijo. Además, mencionó que Jalisco y Nuevo León, gobernados por Movimiento Ciudadano se alistan con obras.

Cravioto Romero, quien destacó las obras consensuadas con vecinos rumbo a la justa, respondió que la mejor sede mexicana para ver el Mundial será la capital, aunque aclaró que no se trata de competencia y espera que las tres entidades tengan éxito.

“Diputada Urriza, no, el mejor lugar para ver el Mundial en este país va a ser la Ciudad de México. No va a ser ni Monterrey ni Guadalajara, va a ser la Ciudad de México. Todas las obras que se están haciendo en la ciudad van a quedar para la gente”, afirmó.