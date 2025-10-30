Estas son las marchas y bloqueos que habrá mañana 31 de octubre en la CDMX

En la Ciudad de México y el estado de México se han paralizado algunas vialidades, luego de que algunos grupos realizaran movilizaciones y bloquearan algunos accesos viales.

Este miércoles los integrantes de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes Metropolitanos (ACME) realizaron un bloqueo sobre la autopista México-Querétaro, pese a que la Fuerza Amplía de Transportistas (FAT) habría pospuesto las movilizaciones.

El pasado lunes también se habría registrado un bloqueo vial en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y en ambos casos estos repercutieron tanto en los autos particulares que transitan por la zona como a los usuarios del transporte.

Suspenden bloqueo de transportistas para este 29 de octubre en CDMX. ı Foto: FAT

¿Habrá marchas y bloqueos mañana 31 de octubre?

La FAT tendrá un intercambio de diálogo este viernes 31 de octubre con el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad, en el que se pretende que puedan llegar a acuerdos.

Los transportistas refieren que se han visto afectados por la falta de aumento en la tarifa del transporte de la CDMX y por el reciente aumento en el costo de diésel, por lo que piden que dicha tarifa se homologue con la del Estado de México.

Debido a su reciente aumento, actualmente la tarifa del peaje en el EdoMex es de 14 pesos, mientras que en la CDMX la tarifa de peaje se encuentra entre los seis y ocho pesos por persona.

Pese a que se confirmó que este encuentro se llevará a cabo a las 16:00 horas en las inmediaciones de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, no se programaron movilizaciones o bloqueos viales para este 31 de octubre.

Tráfico ı Foto: Especial

Sin embargo, durante estas fechas se llevan a cabo algunos eventos por las celebraciones en torno al Día de Muertos, por lo que en algunas zonas el tráfico podría ser más lento de lo habitual

Se tienen programados conciertos del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Zócalo de la CDMX, por lo que podrás disfrutar de las funciones de la Ópera Cuauhtemóctzin a partir de las 19:00 horas.

Mientras que en el Bosque San Juan de Aragón se llevará a cabo la inauguración de la ofrenda Íconos mexicanos, en la que las personas podrán participar en las actividades a partir de las 14:00 horas.

Aunque hasta el momento no se tiene programada ninguna marcha o movilización que afecte las vialidades, te recomendamos mantenerte informado en La Razón, donde podrás enterarte de las posibles movilizaciones que se desarrollen.