CDMX celebra el Día de Muertos con arte y color en las calles

La Ciudad de México se llena de color, música y misticismo para celebrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más entrañables del país. Este fin de semana, las calles, plazas y recintos culturales se transforman en altares vivos donde el pasado y el presente conviven. Aquí te contamos qué hacer para disfrutarlo al máximo, desde los eventos masivos, como el desfile, hasta las experiencias más íntimas.
1.- Feria de Calacas en el Cenart
La Feria de Calacas 2025 ofrece talleres, teatro, música, cuentacuentos y gastronomía tradicional. Ideal para familias con niños o quienes buscan una experiencia cultural más tranquila. Además, habrá venta de artesanías, pan de muerto y chocolate caliente, bajo la atmósfera festiva del sur de la ciudad.
Cuándo: Sábado 1 y domingo 2 de noviembre
Terror en la CDMX, las casas embrujadas más virales de la temporada
Dónde: Centro Nacional de las Artes (Coyoacán)
Horario: 11:00 a 21:30 horas
2.- Altar de Muertos 2025: Del más allá a Jalisco
Este año, el emblemático espacio cultural dedica su altar al estado de Jalisco, con la participación de artesanos de Tonalá, Tlaquepaque, Tequila y Guadalajara. El recorrido fusiona arte popular, música en vivo y degustaciones de mezcal. Entre velas, barro y flores, el visitante puede disfrutar de una experiencia sensorial que honra las raíces del occidente mexicano.
Cuándo: Del 30 de octubre al 2 de noviembre
Dónde: General Prim 30, Colonia Juárez
Horario: 13:00 a 01:00 horas
3.- Ofrenda Monumental en el Zócalo
Este año, la ofrenda del Zócalo rinde homenaje a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán. Inspirada en el Mictlán —el inframundo mexica—, muestra esculturas de dioses, guerreros y animales mitológicos. Es una parada obligada para locales y visitantes: un recorrido sensorial entre velas, copal y cempasúchil.
Cuándo: Del 31 de octubre al 2 de noviembre
Dónde: Plaza de la Constitución
Horario: 10:00 a 22:00 horas
4.- Ruta de Muertos 2025
El recinto celebra la vida con presentaciones de danza inspiradas en el Día de Muertos. Coreografías contemporáneas y tradicionales se entrelazan en un homenaje lleno de ritmo, color y memoria. La entrada es libre, ideal para quienes buscan una opción cultural accesible.
Dónde: Centro Cultural Ollin Yoliztli
Cuándo: Jueves 30
de octubre
Horario: desde las 17:00 h.
5.- Lucha libre de Día de Muertos
El “Templo del Dolor” se viste de calaveras y papel picado con funciones especiales en las que los luchadores se transforman en espíritus del más allá. Un espectáculo único, con máscaras fluorescentes y música de mariachi, que combina la cultura popular con el folclor mexicano.
Cuándo: Sábado 1 y domingo 2 de noviembre
Dónde: Arena México
6.- Desfile de Día
llenará de catrinas, calaveras y carros alegóricos la avenida Reforma. Este año recorrerá desde Chapultepec hasta el Zócalo, acompañado de comparsas, batucadas y figuras monumentales. Miles de personas se congregan cada año para presenciar este espectáculo.
Cuándo: Domingo 2 de noviembre, 14:00 horas
Dónde: De la Puerta de los Leones (Chapultepec) al Zócalo
Tip: Llega temprano