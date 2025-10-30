CDMX celebra el Día de Muertos con arte y color en las calles

La Ciudad de México se llena de color, música y misticismo para celebrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más entrañables del país. Este fin de semana, las calles, plazas y recintos culturales se transforman en altares vivos donde el pasado y el presente conviven. Aquí te contamos qué hacer para disfrutarlo al máximo, desde los eventos masivos, como el desfile, hasta las experiencias más íntimas.

1.- Feria de Calacas en el Cenart

La Feria de Calacas 2025 ofrece talleres, teatro, música, cuentacuentos y gastronomía tradicional. Ideal para familias con niños o quienes buscan una experiencia cultural más tranquila. Además, habrá venta de artesanías, pan de muerto y chocolate caliente, bajo la atmósfera festiva del sur de la ciudad.

Cuándo: Sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Dónde: Centro Nacional de las Artes (Coyoacán)

Horario: 11:00 a 21:30 horas

Feria de Calacas en el Cenart ı Foto: Cuartoscuro y Especial

2.- Altar de Muertos 2025: Del más allá a Jalisco

Este año, el emblemático espacio cultural dedica su altar al estado de Jalisco, con la participación de artesanos de Tonalá, Tlaquepaque, Tequila y Guadalajara. El recorrido fusiona arte popular, música en vivo y degustaciones de mezcal. Entre velas, barro y flores, el visitante puede disfrutar de una experiencia sensorial que honra las raíces del occidente mexicano.

Cuándo: Del 30 de octubre al 2 de noviembre

Dónde: General Prim 30, Colonia Juárez

Horario: 13:00 a 01:00 horas

Altar de Muertos 2025: Del más allá a Jalisco ı Foto: Cuartoscuro y Especial

3.- Ofrenda Monumental en el Zócalo

Este año, la ofrenda del Zócalo rinde homenaje a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán. Inspirada en el Mictlán —el inframundo mexica—, muestra esculturas de dioses, guerreros y animales mitológicos. Es una parada obligada para locales y visitantes: un recorrido sensorial entre velas, copal y cempasúchil.

Cuándo: Del 31 de octubre al 2 de noviembre

Dónde: Plaza de la Constitución

Horario: 10:00 a 22:00 horas

Ofrenda Monumental en el Zócalo ı Foto: Cuartoscuro y Especial

4.- Ruta de Muertos 2025

El recinto celebra la vida con presentaciones de danza inspiradas en el Día de Muertos. Coreografías contemporáneas y tradicionales se entrelazan en un homenaje lleno de ritmo, color y memoria. La entrada es libre, ideal para quienes buscan una opción cultural accesible.

Dónde: Centro Cultural Ollin Yoliztli

Cuándo: Jueves 30

de octubre

Horario: desde las 17:00 h.

Ruta de Muertos 2025 ı Foto: Cuartoscuro y Especial

5.- Lucha libre de Día de Muertos

El “Templo del Dolor” se viste de calaveras y papel picado con funciones especiales en las que los luchadores se transforman en espíritus del más allá. Un espectáculo único, con máscaras fluorescentes y música de mariachi, que combina la cultura popular con el folclor mexicano.

Cuándo: Sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Dónde: Arena México

Lucha libre de Día de Muertos ı Foto: Cuartoscuro y Especial

6.- Desfile de Día

llenará de catrinas, calaveras y carros alegóricos la avenida Reforma. Este año recorrerá desde Chapultepec hasta el Zócalo, acompañado de comparsas, batucadas y figuras monumentales. Miles de personas se congregan cada año para presenciar este espectáculo.

Cuándo: Domingo 2 de noviembre, 14:00 horas

Dónde: De la Puerta de los Leones (Chapultepec) al Zócalo

Tip: Llega temprano

Desfile de Día> ı Foto: Cuartoscuro y Especial