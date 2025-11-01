Vinculan a proceso a ‘El Comandante’ por homicidio de músicos colombianos

Vinculan a proceso a presunto asesino de los músicos B-King y DJ Regio Clown

Cristopher N, alias “El Comandante”, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su probable participación en el asesinato de los músicos colombianos B‑King y DJ Regio Clown.

La audiencia se realizó en los juzgados de Chalco y se prolongó por más de 12 horas, tras lo cual se dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

De acuerdo con la fiscalía, “El Comandante” habría actuado como intermediario en el homicidio, siguiendo órdenes de un sujeto identificado como “El Pantera”, presunto autor intelectual del crimen.

Testigos protegidos señalaron que el imputado participó en engañar a las víctimas haciéndoles creer que acudirían a un negocio vinculado con presentaciones musicales, para luego trasladarlas al municipio de Cocotitlán, Estado de México, donde fueron asesinadas.

Las víctimas, Bayron Sánchez (B‑King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown), se encontraban en México para participar en el evento “Sin Censura – Independence Day”.

Las investigaciones sugieren que el homicidio podría estar vinculado a la distribución de drogas sintéticas, como “Tusi” o “Cocaína Rosa”, así como a extorsión y conflictos por control territorial asociados con el crimen organizado.

Durante la audiencia, Cristopher N negó los cargos y aseguró que su detención fue arbitraria. Declaró no conocer a las víctimas y denunció haber sido sometido a incomunicación y tortura por parte de agentes de la fiscalía.

A pesar de estas declaraciones, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso, confirmando la medida de prisión preventiva mientras se continúa con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades han detenido al menos a 16 personas vinculadas al caso. Las investigaciones siguen abiertas con el objetivo de esclarecer la estructura criminal involucrada y definir con precisión el papel de cada uno de los implicados en los homicidios.

El caso ha generado conmoción en la comunidad artística y en Colombia, y evidencia la complejidad de los delitos relacionados con el crimen organizado y la escena musical internacional, mientras se espera que los nuevos elementos de prueba y declaraciones puedan aportar mayor claridad sobre los hechos.

