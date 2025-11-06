Heladas chilangas han llevado a 342 personas a salas de los hospitales

Un hombre en situación de calle duerme en calles del Centro Histórico, el pasado martes.

En la última década, las bajas temperaturas en la Ciudad de México provocaron la hospitalización de 342 por hipotermia y otros efectos del frío extremo, mismo que en este inicio de temporada invernal se prevé roce en algunas zonas hasta los cero grados. Esto afecta, principalmente, a cientos de personas sin hogar.

Durante esta primera semana de este mes, el sur de la entidad ha enfrentado Alertas Amarillas y Naranjas por el frío, activadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

7 decesos por hipotermia estima El Caracol, A.C. que hay por cada caso que sí se registra

Entre el 3 y el 5 de noviembre, por ejemplo, la autoridad reportó heladas de entre 1 y 3 grados Celsius en Tlalpan, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Fríos atípicos, pues son menos de la mitad del promedio histórico 1994-2024 de una temperatura mínima en noviembre sobre la capital de 8.4 grados centígrados.

Sin más abrigo, comida y apoyo que lo que ofrecen las vialidades, parques y puentes de la ciudad, la población callejera será uno de los sectores vulnerables más afectadas por los vientos gélidos que golpean a la capital.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal (SSa), analizados por La Razón, en los últimos 10 años, lo que incluye de enero hasta el 3 de noviembre de 2025, al menos 342 personas han terminado en los hospitales y demás centros de salud por síntomas causados por las bajas temperaturas.

En 174 de estos casos se trataba de menores de 10 años y adultos mayores que fueron atendidos de urgencias. La mitad no contaba con ningún seguro médico, mientras que en la otra parte se ignoraba si estaban afiliados a algún servicio de salud.

Además, los datos muestran que en la Ciudad de México han muerto 28 personas por las bajas temperaturas desde el año 2000. La mayoría de estos hechos sucedieron en los meses de mayor frío, es decir, de noviembre a febrero. El resto ocurrió en los otros meses del año.

De acuerdo con la información de la SSa, 19 de los fallecimientos también fueron de menores de cinco años y adultos mayores sin ninguna afiliación a un servicio de salud pública, quienes murieron en las calles y carreteras o en lugares no especificados de la urbe.

Lo anterior sugiere que estas muertes y hospitalizaciones por el frío extremo se componen, en su mayoría, por personas en condiciones de pobreza, posiblemente en situación de calle.

El director de El Caracol, A.C., Luis Enrique Hernández, una de las organizaciones más importantes en el acompañamiento a las personas en situación de calle en la Ciudad de México, apuntó que la mortalidad por el frío de esta población se da, en parte, por el aumento de enfermedades respiratorias y el consumo de sustancias.

“Cada año llegan personas con gripa, tos, fiebre. La población callejera sólo puede comprar una parte de los medicamentos y El Caracol subsana los restantes. Sobre todo los más caros, que son los antibióticos. El problema es cuando hay consumo de sustancias.

“Los solventes provocan baja de potasio, por lo tanto, la movilidad de las personas disminuye. Son las que más preocupan porque las bajas temperaturas pueden provocar que tengan una hipotermia sin que ellos se den cuenta”, explicó el activista en entrevista.

Luis Enrique Hernández, quien lleva más de tres décadas de apoyo a la población callejera de la Ciudad de México, advirtió que la cifra de muertes por frío extremo puede ser mucho mayor.

“Cada año tenemos al menos un caso de persona en situación de calle que muere por hipotermia. Hicimos análisis estadísticos para hallar el subregistro de estas muertes. El resultado es interesante: por cada caso que registramos por hipotermia hay entre siete y nueve adicionales que no se registran”, afirmó.

Pueden ser varias las razones de esta cifra negra, comentó Luis Enrique Hernández, ya que van desde la falta de registros oficiales sobre la población callejera hasta errores en los registros médicos de las hipotermias.

Aunque cada año hay decenas de ingresos a Urgencias por hipotermia en la capital, no hay ninguna muerte registrada por esta causa, por ejemplo, las autoridades sanitarias clasificaron las 28 muertes oficiales como “exposición al frío extremo”.

El estudio “Patrones espaciotemporales de mortalidad por frío excesivo en México” apunta que una persona pobre tiene una probabilidad cuatro veces más alta de fallecer que una persona de mayores recursos económicos.

Los autores de la investigación encontraron que, aunque el frío extremo está vinculado a la mortalidad, el clima es cada vez más cálido en México. Estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran que, debido a la crisis climática, año con año la Ciudad de México tiene temperaturas mínimas más altas.

El SMN proyecta que la temperatura más baja de noviembre de este año en la Ciudad de México sea, en promedio, de 9.3 grados Celsius, un número mayor al promedio histórico, pero menor al año pasado, que fue de 9.8 grados.

Sin embargo, los especialistas del estudio de 2021 advierten que un clima más caluroso podría incrementar la vulnerabilidad de la población a eventos extremos fríos.

“Aun bajo un entorno futuro más cálido en México, serían necesarias medidas de adaptación ante el frío intenso basadas en diagnósticos de vulnerabilidad”, sentenciaron los investigadores del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La SGIRPC prevé que en la mañana de este 6 de noviembre las temperaturas en el sur de la capital oscilen entre los cuatro y seis grados. El SMN prevé que durante la madrugada de este jueves y el lunes 10, las temperaturas mínimas alcancen los 0 grados Celsius.

Cada temporada fría, organizaciones como El Caracol A.C. y el comedor Manos Amigues, que alimenta a personas en situación de calle, migrantes, así como a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en pobreza extrema, aceptan donaciones de cobijas y ropa de abrigo.

