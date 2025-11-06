Nombran a María Dolores González Saravia comisionada de Derechos Humanos en CDMX

María Dolores González Saravia sustituye a Nashieli Ramírez en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

El Pleno del Congreso de la CDMX designó de forma unánime y tomó protesta a María Dolores González Saravia como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), cargo que ocupará hasta el 7 de noviembre de 2029.

González —quien es especialista en mediación de conflictos y hermana de la gobernadora de Morelos, la morenista Margarita González Saravia— fue la candidata mejor evaluada por las comisiones del congreso local entre los ocho aspirantes a ombudsperson de la capital mexicana.

Sin embargo, fue la tercera mejor evaluada por el Consejo Ciudadano Honorífico de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. Dos integrantes, José Alfonso Bouzas Ortiz y Genoveva Roldán Dávila, señalaron que la nueva comisionada obtuvo una calificación menor a la mínima requerida.

“Nos preocupa que la designación de María Dolores González Sarabia, sin detrimento y reconocimiento a su trayectoria en derechos humanos, incumpla los principios de autonomía, independencia e idoneidad”, declararon los especialistas en un comunicado.

Al ser cuestionada la autonomía de su gestión debido a su lazo sanguíneo con gobernadora morelense, González Saravia ha defendido su independencia asegurando que nunca ha participado en ningún partido político ni ha ocupado un cargo público.

La decisión se dio tras la salida de Nashieli Ramírez, quien renunció para encabezar la Secretaría de la Contraloría de la CDMX.

Con más de cuatro décadas en la promoción y defensa de los derechos humanos, María Dolores González forma parte del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria (CIIESS), de la Universidad Iberoamericana, donde coordina procesos de diálogo y acción estratégica.

Desde este espacio académico impulsó el proyecto “Eutopía y Estrategia”, hoy asociación civil, dedicado a realizar talleres de organización social y economía solidaria en Oaxaca, Chiapas y la CDMX.

Asimismo, González fue directora por dos décadas de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), organización enfocada en la solución de conflictos.

La nueva comisionada de derechos humanos inició su activismo en el Ajusco, Santo Domingo y la Unión de Colonias Populares. Formó parte del Movimiento Urbano Popular, del cual también fue miembro la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, y del Movimiento Revolucionario del Pueblo.

Felicito a María Dolores González Saravia, quien fue elegida como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el Congreso local.



El respeto y promoción de los Derechos Humanos es una de las características de la Capital de la Transformación.… pic.twitter.com/DgPECt4FK9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 6, 2025

Además la recién nombrada funcionaria formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), creada por el obispo Samuel Ruiz en Chiapas. La Conai participó en los diálogos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno mexicano y representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

María Dolores González igual brindó acompañamiento al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPDT).

En 2006, los campesinos del frente sufrieron una represión en San Salvador Atenco, al oponerse al megaproyecto de un aeropuerto en el Lago de Texcoco, del presidente Vicente Fox y el gobernador Enrique Peña Nieto. Gónzalez los acompañó en su liberación.

