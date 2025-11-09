Sofocan incendio en inmueble de la Magdalena Contreras; tres personas con crisis nerviosa

Servicios de emergencia de la Ciudad de México sofocaron un incendio registrado la tarde de este domingo en un inmueble ubicado en la avenida San Jerónimo y Pino, en la colonia El Toro, alcaldía La Magdalena Contreras.

Todavía se desconoce el origen del fuego, pero para prevenir un segundo incendio el Heroico Cuerpo de Bomberos retiró tres cilindros de gas de 20 kilogramos.

El fuego afectó 56 metros cuadrados en el primer y segundo piso de la vivienda, a su paso quemó la sala, la cocina y los dormitorios, además de registrarse daños en láminas de asbesto, acabados y vidrios.

No se registró ningún fallecimiento ni personas lesionadas, y sólo tres fueron atendidas por crisis nerviosa.

Personal operativo, en coordinación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía, ingresó al inmueble siniestrado para realizar una valoración visual.

La UGIRPC realizará una opinión técnica de riesgo para determinar las condiciones estructurales del inmueble y las labores de control y enfriamiento continúan en el lugar.

cehr

