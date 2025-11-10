Se registra microsismo de magnitud 2.3 en Coyoacán, CDMX.

El Servicio Sismológico Nacional registró un microsismo la noche de este lunes 10 de noviembre del 2025. De acuerdo con el reporte, la magnitud alcanzó 2.3 y se localizó en la alcaldía Coyoacán.

“SISMO Magnitud 2.3 Loc. COYOACAN, CDMX 10/11/25 20:36:21 Lat 19.35 Lon -99.13 Pf 1 km”, informó SSN en la red social X.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. COYOACAN, CDMX 10/11/25 20:36:21 Lat 19.35 Lon -99.13 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 11, 2025

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han reportado daños por el temblor registrado a las 20:26 horas.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país estableció comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías.

“Entablamos comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, al momento, no se tiene reporte de afectaciones”, escribió la institución en la red social X.

Entablamos comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, al momento, no se tiene reporte de afectaciones.



Permanezcamos atentos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/3KHmKjiBvj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 11, 2025

Por su parte, la aplicación Sky Alert indicó que el microsismo solo fue “percibido en la zona próxima al epicentro”, por lo que usuarios de redes sociales comenzaron a dar sus reportes.

“Que meyo, yo lo sentí super mega juerte (SIC)”

“Yo pensando que solo fue un mareo”

“En col educación se sintió una vibración algo fuerte”

“Estuve en la plaza Mitikah y se sintió un leve”

