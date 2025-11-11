CDMX da paso: abre Centro de Búsqueda de Personas

Clara Brugada, tercera de der. a izq. en primer plano, acompañada por activistas de búsqueda de personas y por otros funcionarios capitalinos, ayer en la inauguración del nuevo centro.

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP), con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones y que la atención a personas con familiares desaparecidos se concentre en un solo lugar.

En conferencia de prensa en el nuevo espacio, ubicado en las antiguas instalaciones del Semefo, en avenida Niños Héroes 64, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el centro servirá para las familias buscadoras, quienes fueron invitadas a la inauguración.

“El objetivo es que las familias ya no sigan recorriendo oficinas. Aquí se va a acabar el peregrinar en distintas instituciones. Cada caso será atendido con un enfoque integral desde el primer minuto”, declaró la mandataria capitalina.

El Dato: Han sido identificadas 456 personas fallecidas que estaban como desconocidas y se entregaron a sus familias los cuerpos de 196 que no habían sido reclamadas.

Asimismo, resaltó que la obra forma parte de los 20 compromisos de su Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030 y enfatizó que es resultado de la lucha de las madres buscadoras.

“Nada de los avances que hemos tenido en este rubro sería posible sin la lucha y la resistencia de ustedes. Estos logros son con base en lo que ustedes han exigido y la lucha que han sostenido con dignidad y esperanza desde hace décadas”, dijo Brugada Molina a las y los colectivos de búsqueda.

43 millones de pesos de inversión en el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas

Jaqueline Palmeros, madre buscadora del colectivo Una Luz en el Camino, explicó que este espacio era una exigencia desde la administración de Claudia Sheinbaum.

“Primero lidiamos con que no hubiera una fiscalía especializada; después, que no había coordinación con la comisión de búsqueda. Eso generaba retraso en las investigaciones”, comentó al respecto la madre buscadora a La Razón.

Con una inversión de 43 millones de pesos, este centro será coordinado por la Comisión de Búsqueda de Personas local y contará con personal de otras autoridades capitalinas, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Al tomar la palabra, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, señaló los beneficios del CAIBP para las y los familiares de las siete mil 280 personas desaparecidas que hay en la capital, según cifras oficiales.

“No tendrán que ir al C5 a ver la cámara del lugar donde desapareció una persona, aquí hay una réplica. Si tienen que venir con un niño, podrán tener un espacio mientras revisan su expediente. Con este espacio jamás tendrán que corretear a algún servidor público ni volverán a escuchar: ‘este trámite no es aquí’”, dijo.

Aspecto de las imágenes que los colectivos de búsqueda llevaron ayer, en el marco de la inauguración. Fotos›Especial y David Patricio›La Razón

A pesar de haber una reducción en la mayoría de delitos, la Ciudad de México sufre una crisis de desaparición de personas sin precedentes, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Hasta el 10 de noviembre se habían registrado este año 2 mil 036 desapariciones en la capital del país, casi el doble de las mil 107 reportadas en el mismo periodo del 2024 y más de cuatro veces las 447 desapariciones denunciadas en el 2019.

Además, aún existen otras promesas pendientes de cumplirse del Gobierno capitalino en sus compromisos con la búsqueda de personas. Una de ellas es la creación del Centro de Resguardo Temporal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y Tratamiento Forense de la CDMX (CRT).

El CRT es necesario para la identificación de los 20 mil cuerpos sin nombre que hay en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, otro compromiso pendiente del gobierno capitalino.

Aunque las madres buscadoras y demás familiares de personas desaparecidas de la Ciudad de México apuntaron la importancia del nuevo CAIBP, subrayaron que hace falta un largo camino para localizar a los más de 7 mil desaparecidos en la capital mexicana.

Vanessa Gámez, madre de la joven Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de este año en el Ajusco, apuntó los beneficios que dará el centro de atención integral para los nuevos casos de desapariciones. “Es solamente un paso más de todo un procedimiento para que las autoridades estén organizadas para la localización de personas. Cuando se dio la desaparición de mi hija, tuve que ir a tocar muchas puertas y eso te quita tiempo, recursos y te desgasta como familiar afectado”, declaró.

Al abordar el tema, Mari Velázquez, madre de la joven Pamela Gallardo, desaparecida en 2017 también en el Ajusco, criticó la inauguración del nuevo centro de atención, al considerar que el espacio fue abierto sin garantizar la participación de las familias de víctimas y con un enfoque político, más que humanitario.

En entrevista con este diario, cuestionó que el nuevo centro carece de representación de la Fiscalía capitalina en su estructura, pese a que esta dependencia es la encargada de emitir órdenes de cateo e integrar las investigaciones.