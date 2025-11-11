Estas son las 6 alcaldías con baja temperaturas en CDMX este 12 de noviembre

El Frente Frío continuará causando temperaturas frías en varios estados del país, y para este miércoles 12 de noviembre se esperan bajas temperaturas en la capital, por lo que se emitió alerta amarilla en 6 alcaldías.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, este martes se esperaba el registro de temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en la Ciudad de México, pues la masa de aire ártico del Frente Frío número 13 continúa provocando un ambiente frío.

Además, también se espera que se registen bajas temperaturas durante la madrugada de este miércoles, por lo que se emitió alerta amarilla en 6 alcaldías de la CDMX desde las 00:00 horas hasta las 8:00 horas del 12 de novembre

Monóxido de carbono ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

¿Cuáles son las 6 alcaldías con baja temperaturas en CDMX?

Las 6 alcaldías que registrarán temperaturas de 4 a 6 grados centígrados este miércoles son:

Álvaro Ovregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 12/11/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/X60SKB5IcB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 11, 2025

Debido al descenso de la temperatura, se recomienda a las personas abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, y resguardas a sus mascotas del frío y no dejarlas a la interperie, así como evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir frutas y verduras con vitamina A y C.

Asimismo, durante la temporada de bajas temperaturas se recomienda utilizar varias capas de ropa al vestir para mantenerse adecuadamente abrigado, y en caso de alerta amarilla, se recomienda usar de una a dos capas de ropa.

También se recomienda usar crema protectora para mantener hidratada la piel, usar calcetas o calcetines que guarden el calor, lavarse las manos con frecuencia, consumir abundantes líquidos, y mantener precaución en caso de utilizar calentadores dentro de casa.

En cuando a las mascotas, es recomendable no cortarles demasiado el pelo, colocarles un suéter o abrigo en caso de ser necesario, limitar los baños húmedos, ejercitalos en casa y realizarles un chequeo general en caso de presenciar alguna anormalidad.

Recomendaciones para cuidar a las mascotas en época de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

¿Cuándo termina el Frente Frío 13?

El Frente Frío número 13 comenzó a generar estragos en el país desde las últimas horas del sábado 8 de noviembre y las primeras horas del domingo 9 de noviembre, por lo que se registraron temperaturas bajas en el norte y noreste del país.

Los Frentes Fríos tienen una duración de entre 3 y 7 días en México, por lo que se tiene previsto que estas bajas temperaturas provocadas por la masa de aire ártico continúen aproximadamente hasta este miércoles 12 de noviembre.

Sin embargo, en México se registran mínimo 44 Frentes Fríos desde septiembre hasta mayo, por lo que se espera que después del miércoles 12 de noviembre la temperatura se sienta un poco más cálida a lo largo del día y posteriormente entre otro Frente Frío.