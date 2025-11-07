El frío se instala en México: alertan por heladas y bajas temperaturas desde el norte hasta la capital

El frente frío número 13 provocará heladas y fuertes vientos en varios estados; autoridades llaman a extremar precauciones.

Durante este fin de semana, gran parte del territorio mexicano enfrentará un marcado descenso de temperaturas debido al ingreso de una masa de aire polar asociada con un sistema frontal que se desplazará sobre el norte y centro del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), detalló que el fenómeno provocará frío extremo, heladas y vientos fuertes en diversos estados, así como un ambiente gélido en las zonas montañosas del norte y centro.

⚠️ ¡Importante! Desde el #SMNmx te informamos sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas para los siguientes días en el país, debido al #FrenteFrío número 13.



¡Mantente atento a la información oficial y evita la desinformación! 😯 pic.twitter.com/5z44bayL8T — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 7, 2025

De acuerdo con el reporte más reciente del SMN, las temperaturas podrían descender hasta −15 °C en las sierras de Chihuahua y Durango, y mantenerse entre −10 °C y −5 °C en zonas altas de Nuevo León y Zacatecas. También se esperan mínimas de entre −5 °C y 0 °C en estados como Coahuila, San Luis Potosí y Baja California.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Estas son las 6 alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 7 de noviembre

¿Qué alcaldías activan alerta amarilla por bajas temperaturas?

En la zona centro, donde se ubica la Ciudad de México, las autoridades locales ya activaron medidas de precaución. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas demarcaciones se prevén mínimas de entre 4 °C y 6 °C durante la madrugada y primeras horas del fin de semana. En el resto de la capital, el termómetro podría rondar los 7 °C a 9 °C en las horas más frías, con cielos despejados y ambiente seco.

La SGIRPC recomendó a la población abrigarse bien, proteger especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, y evitar cambios bruscos de temperatura. Asimismo, pidió extremar precauciones con el uso de calentadores o braseros para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

El SMN adelantó que el descenso térmico persistirá al menos hasta el lunes 10 de noviembre, con posibilidad de heladas y rachas de viento de hasta 60 km/h en el norte del país.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN, CONAGUA y Protección Civil, y atender las recomendaciones para mitigar los efectos del frente frío.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL