Estas son las 6 alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 7 de noviembre

Este jueves se activó alerta amarilla por temperaturas bajas en 6 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se emitieron algunas recomendaciones para evitar afectaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), por la madrugada y la mañana del viernes 7 de noviembre se registrarán temperaturas bajas.

Las temperaturas podrían ir desde los 4 hasta los 6 grados centígrados, y la alerta amarilla está activa desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas del 7 de noviembre.

En caso de tener alguna emergencia, puedes reportarla llamando al 911 o al 5 5683 2222

Las seis alcaldías que se verán afectadas por las bajas temperaturas son:

Alcaldía Álvaro Obregón Alcaldía Cuajimalpa Alcaldía Magdalena Contreras Alcaldía Milpa Alta Alcaldía Tlalpan Alcaldía Xochimilco

¿Qué se debe hacer cuando hace demasiado frío?

Debido a esto, se recomienda a las personas que residan en esas alcaldías que se abriguen de manera adecuada, cubriéndose la nariz y boca en caso de salir, así como evitar los cambios bruscos de temperatura.

También se recomienda que las personas no dejen a sus mascotas a la intemperie y las resguarden en un lugar en el que el frío no les afecte, y que las personas ingieran abundante agua, frutas y verduras con vitamina A y C.

Las frutas y verduras que tienen vitamina C son la naranja, el limón, la guayaba, la fresa, la ciruela, los pimientos, el brócoli, el perejil y las verduras con hoja verde como la espinaca.

Asimismo, es recomendable que las personas utilicen varias capas de ropa, esto con la finalidad de poder quitarse algunas capas cuando entren a un lugar que no esté tan frío y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Recoendaciones ante temperaturas bajas ı Foto: Especial

No debes usar doble calceta o media, pues esto bloquea la circulación, es más recomendable utilizar calcetines o medias de materiales que sean calientes como la lana.

Si utilizar un calefactor, horno o chimenea se debe mantener una ventilación adecuada, pues estos pueden producir graves intoxicaciones por el monóxido de carbono que producen.

No es recomendable usar anafres o braseros en lugares cerrados, y se debe prestar mayor atención a las niñas y niños menores de 5 años, y también a las personas adultas mayores.

Se recomienda no estar a la intemperie por tiempos prolongados, pues estos pueden provocar un esfuerzo mayor en el corazón y un incremento en la presión arterial que puede producir daños en la salud.