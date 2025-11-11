Metro CDMX HOY 11 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 11 de noviembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de seis minutos en las líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, A, B y 12; y de siete minutos en las líneas 2, 8 y 9.
¿Qué pasa en la Línea 2?
La Línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, por lo que piden agilizar el servicio.
CDMX da paso: abre Centro de Búsqueda de Personas
Por su parte, el Metro de la CDMX informó que se registra alta afluencia en la Línea 2, por lo que trabajan para agilizar el servicio.
- “Línea 2. Me subí al Metro 6:54am y apenas voy en Popotla 7:10 se va parando cada estación horrible la gente en estrés enojados y aún no llegan al destino”
- “Línea 2 dirección 4 caminos colapsada, no informan y llevamos 30 minutos sin poder abordar, los andenes están saturadísimos busquen otra opción”
- “Línea 2 no salen trenes en dirección a Tasqueña, pésimo servicio”
¿Qué pasa en la Línea 8?
La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los siete minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.
Por su parte, el Metro aseguró que el retraso en la línea se debe a que presenta una alta afluencia.
- “#L8 en constitución dirección Garibaldi otra vez. Llevo cerca de 15 minutos y no llega ningún tren”
- “Línea 8 ya deberían de ponerle 20 minutos. Han pasado 2 trenes en casi 40 minutos en la estación cerro de la estrella”
- “Línea 8, dicen 7 minutos, reales son más de 10″
