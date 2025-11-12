Bloqueos de la CNTE en CDMX: alternativas viales para el 13 y 14 de noviembre

CNTE alista plantón en la Cámara de Diputados y movilizaciones en la CDMX.

Ante las afectaciones viales previstas para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre por movilizaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda rutas alternas en la zona centro-oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial, la concentración del magisterio prevista para las 09:00 horas del 13 de noviembre en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, y que continuará el viernes 14, provocará afectaciones viales en la alcaldía Venustiano Carranza:

Avenida H. Congreso de la Unión

Avenida Eduardo Molina

Calzada Ignacio Zaragoza

Calle Sidar y Rovirosa

Calle Emiliano Zapata

Debido a que docentes tienen previsto instalar un plantón, se para transitar en la zona se recomiendan rutas alternas como:

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Eje 1 Norte

Avenida Iztaccíhuatl

#Tránsito | La Subsecretaría de Control de #Tránsito, de la #SSC, informa que el día mañana jueves 13 de noviembre, a partir de las 09:00 horas está prevista una concentración de maestras y maestros, en las inmediaciones del #CongresoDeLaUnión, ubicado en la avenida Honorable… pic.twitter.com/oU72Pe9vqg — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 13, 2025

Rutas alternas por movilización en el Zócalo

De acuerdo con la CNTE, la jornada de movilizaciones comienza alrededor de las 04:00 horas de este 13 de noviembre con una concentración en la Catedral Metropolitana. Luego, a las 05:00 horas, se llevará a cabo un mitin y bloqueo de calles en el Centro Histórico, alrededor del Palacio Nacional.

Hacia las 09:00 horas, la CNTE marchará desde el Zócalo hacia la Cámara de Diputados para instalar un plantón que se mantendrá hasta el viernes 14 de noviembre, cuando también planean tomar la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca.

Por lo anterior, se espera el cierre de calles que rodean Palacio Nacional, como Moneda, Corregidora y Correo Mayor.

Así como de calles que convergen en el Zócalo, como 5 de Febrero, ​José María Pino Suárez, 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, que únicamente permiten acceso peatonal.

No se descartan afectaciones viales en la zona, por lo que se recomienda a automovilistas utilizar rutas alternas como:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida de los Insurgentes

​José María Izazaga

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

¿Qué exige la CNTE?

Entre las exigencias de docentes está la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada en los dos últimos dos sexenios; además, rechazan el aumento salarial del 10 por ciento anunciado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 15 de mayo, en plena conmemoración del Día del Maestro.

Como informó La Razón, el próximo 22 de noviembre se llevará a cabo una asamblea para evaluar los resultados de la movilización y definir la posibilidad de escalar las acciones con un paro de 72 horas en enero . En caso de que esta medida no tenga el impacto esperado, se analizará la convocatoria a un paro indefinido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr