Gobierno aumenta 10% el salario de maestros

Con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Maestro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un incremento salarial del 10 por ciento este año, así como la aplicación de una semana adicional de vacaciones.

En el anuncio hecho desde la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que el aumento será de nueve por ciento retroactivo a enero de este año, mientras que el uno por ciento restante aplicará a partir de septiembre, lo cual en suma representará una inversión de 36 mil millones de pesos.

El Dato: claudia, acompañada por los titulares de la SEP y Segob, entregó a 40 docentes la medalla Maestro Manuel Altamirano en reconocimiento a su labor.

En el marco de las movilizaciones que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país, la mandataria pidió disposición para sentarse a dialogar respecto a una disminución progresiva de las edades de jubilación que se solicita.

“No es sencillo disminuir progresivamente la edad, pero sí es nuestro objetivo. Entonces, que nos sentemos para que podamos encontrar una mejor manera para las maestras y los maestros, que vayamos poco a poco disminuyendo esa injusticia que se cometió, de que cada vez son más años para la jubilación y, por lo pronto, es el congelamiento y sentarnos a seguir trabajando”, comentó.

Ante la demanda de algunos sectores para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), señaló que se dialogará directamente con los profesores en cada escuela para conocer su opinión; mientras tanto, se emitirá un decreto para cambiar el proceso de movilidad de los maestros, en lo que se llega a un proceso definitivo en el que estén de acuerdo.

“Le he pedido a Mario (Delgado, titular de la SEP), vamos a firmar un decreto para que cambie por completo el proceso de movilidad de las maestras y los maestros en lo que decidimos juntas y juntos qué lo va a sustituir. Esta es la propuesta. Todos los cambios de centros de trabajo se realizarán de manera presencial y por nivel educativo, para garantizar que exista transparencia. Además, el único elemento que se tomará en cuenta es la antigüedad en el servicio, con lo cual se reconocerá el tiempo y dedicación de nuestras maestras y maestros a la educación pública de México. Es un acto de justicia”, sostuvo.

El secretario de Educación, Mario Delgado, agradeció al sector magisterial por su participación en la puesta en marcha de la Nueva Escuela Mexicana y los cambios que esto constituyó.

“Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se derogó la reforma educativa neoliberal, se eliminó la evaluación punitiva y se restableció una relación de respeto con el magisterio. Agradecemos a maestras, maestros, su labor social en la construcción de la Nueva Escuela Mexicana. Gracias por transformar los Consejos Técnicos Escolares en comunidades de aprendizaje que ejercen su autonomía profesional docente, contextualizan los programas de estudio y promueven el trabajo colegiado”, dijo.

Exclamó que las y los maestros hoy conforman un sector “organizado, lúcido, crítico que no va a retroceder”.

“Ustedes son la garantía de que la conciencia no se duerma otra vez, que la docencia no sea un mandato, sino un arte, que educar no sea disciplinar, sino liberar. Y ustedes han creado posibilidades donde parecía no haber nada; ahí donde la injusticia sembró silencio, ustedes sembraron palabras”, dijo.

El SNTE critica el método de lucha de la disidencia

| Redacción

Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se expresó en contra del paro de labores al que ha convocado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y dijo que en el gremio no coinciden con los métodos de lucha del magisterio disidente.

Agregó que las acciones de la coordinadora afectan a los estudiantes. “A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores, les decimos con respeto pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha”, sostuvo.

“¿Por qué? Porque afectan a nuestros estudiantes. Más que una medida de presión sobre el Gobierno, es más una herida a nuestras comunidades educativas. Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición”, agregó, durante la conmemoración del Día del Maestro.

Tras destacar que es el primer evento de este tipo que encabeza la mandataria, el senador ratificó la voluntad del SNTE para seguir fortaleciendo la relación con el Gobierno de la República y apoyo a toda política a favor del pueblo y de los trabajadores de la educación.

“La educación y la escuela pública, que son la principal plataforma para promover el desarrollo nacional (...) Con su Gobierno, la escuela pública y el magisterio vuelven a ser centrales en una nueva etapa de la historia nacional.

“Lo decimos con orgullo: apoyamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que impulsa un gobierno que reconoce nuestra labor, que ve a las maestras y maestros como protagonistas esenciales de dicha transformación”, afirmó.

Resaltó que el Gobierno de Sheinbaum dialoga, escucha, respeta los derechos del magisterio y entiende que sólo con maestras y maestros socialmente valorados es posible una Nueva Escuela Mexicana.

El líder del SNTE, Alfonso Cepeda, al inicio de su mensaje, pidió un minuto de silencio por la muerte de ocho maestros en Puebla que se dirigían a la capital del estado a hacer trámites administrativos y sindicales.