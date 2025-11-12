Palacio y edificios de la Ciudad, cercados ante múltiples movilizaciones

Palacio Nacional amaneció envallado ayer, por estructuras metálicas que policías de la Ciudad de México instalaron ante las diversas protestas que se esperan para este jueves y viernes por parte de trabajadores del Poder Judicial, maestros, agricultores y demás sectores inconformes con el Gobierno federal por hechos como el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Desde temprano, uniformados capitalinos arrastraban sobre la Plaza de la Constitución las vallas que, una vez colocadas a más de 10 metros de la sede del Poder Ejecutivo, la Catedral y Palacio de Bellas Artes, entre otros, fueron soldadas entre sí para impedir que sean derribadas.

El Dato: la SSC-CDMX desplegó 3 mil 500 elementos policiacos, incluidos agrupamientos especiales, así como drones, para monitorear las distintas movilizaciones.

Para este jueves 13 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscará tomar Palacio Nacional para exigir el cumplimiento de sus demandas.

La movilización, advirtió, es apenas un primer llamado al Gobierno para presionar a que se les cumplan las demandas en los términos que plantean, o continuará la ruta hacia un paro de labores como el que se realizó a mediados de este 2025 y que paralizó el centro de la capital del país durante más de un mes.

Se prevé la llegada de contingentes que arribarán desde la madrugada de distintos estados, para luego emprender una marcha rumbo a la Cámara de Diputados, para exigir, entre otros puntos, un aumento presupuestal a la educación.

En entrevista con La Razón, el dirigente de la Sección IX de la Coordinadora, Pedro Hernández, detalló que este paro de 48 horas no sólo será en el centro del país, sino que se replicará en otras entidades con la toma de casetas para abrir el paso libre.

“Acabamos de tener una reunión virtual nacional y se ratifican el día jueves, muy de madrugada, cuando arriben contingentes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Zacatecas, incluso de los compañeros de Yucatán de manera muy representativa por la cuestión del traslado, pero reactivaremos la movilización en la exigencia de la reinstalación de la mesa de la Comisión Nacional Única de Negociación con la presidenta”, dijo.

En caso de no ver alguna respuesta a sus exigencias, como la abrogación de la Ley del ISSSTE, restitución de bases, desaparición de la reforma educativa de los últimos dos sexenios, se llevará a cabo una Asamblea el 22 de noviembre para realizar un balance de la movilización y escalar la acción a un paro de 72 horas en enero y, en caso de que éste tampoco tenga impacto, se determinará en estallar a un nuevo paro indefinido.

Para el 15 de noviembre, integrantes y afines al movimiento Generación Z han convocado a una marcha también rumbo al Zócalo para externar inconformidad con el actual Gobierno y demandar que se ponga un alto a la violencia, que se garantice la justicia, seguridad y libertad, sobre todo a partir de hechos como el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Aunque aún no es certero su paso por el Zócalo, también se prevé una marcha para este miércoles de trabajadores del Poder Judicial para pedir que se cumplan con sus derechos laborales, sobre todo, respecto a quienes aún no reciben el pago de prestaciones por haberse jubilado o salirse de dicha instancia.

Además, este martes también hubo protesta de productores de maíz que solicitan un precio fijo y justo a su producto, para lo cual también advierten otra movilización que incluirá bloqueos el próximo 24 de noviembre.

Rosa Icela pide a maestros seguir la ruta del diálogo

Tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de iniciar movilizaciones el 13 y 14 de noviembre en el país, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, llamó a la organización magisterial a mantener los canales del diálogo “y que se respeten los derechos de la ciudadanía y el derecho de las niñas y niños a no interrumpir sus estudios”.

“Como Gobierno hemos atendido las legítimas demandas del magisterio, pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socaven la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación”, escribió a través de un comunicado.

Rodríguez Velázquez llamó al magisterio “a evitar afectaciones a miles de personas. Estamos convencidos de que, por encima de todo, se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes”.

Ante las movilizaciones que incluyen el bloqueo al Congreso de la Unión, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Palacio Nacional y accesos a la capital del país, la secretaria de Gobernación recapituló las reuniones que ha tenido el Gobierno federal con el magisterio, así como las medidas que se han emprendido en la presente administración para atender sus demandas.

El Tip: El paro de labores de la CNTE de mayo pasado dejó a 1.2 millones de niños sin clases, en 20 mil escuelas de diversos estados.

“Y en el caso de la Sección 22, de Oaxaca, también se han destinado cientos de millones de pesos para apoyar basificaciones, retribuir a jubilados, adquirir uniformes para los estudiantes y mobiliario escolar, así como equipos de cómputo”, agregó.

Rosa Icela Rodríguez también recordó que, desde la Secretaría de Gobernación, se ha dialogado con el magisterio por medio de más de 22 mesas de trabajo, incluso “la propia Presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con los liderazgos del movimiento en más de 10 ocasiones en este último año”.

También explicó que como resultado de esos encuentros se les aumentó 10 por ciento el salario en mayo pasado, lo cual definió como “el mayor incremento otorgado en los últimos años”.