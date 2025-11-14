Estas son las marchas y los bloqueos viales programados para el 15 de noviembre en CDMX

Durante el fin de semana la Ciudad de México registrará distintas movilizaciones de relevancia, que implicarán posibles cierres viales y afectaciones al transporte público.

CDMX se prepara para una jornada de intensa actividad social este sábado 15 de noviembre, estas movilizaciones recorrerán algunas de las principales avenidas de la capital.

Se anticipan afectaciones en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y zonas aledañas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones ante posibles cierres viales y modificaciones al transporte público.

Bloqueo y afectaciones viales del 15 de noviembre

Una de las principales afectaciones será la marcha de la “Generación Z”, se espera que de inicio aproximadamente a las 11:00 horas en el monumento del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

Para que posteriormente el contingente se dirija a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México en el Centro Histórico.

El recorrido previsto abarca Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo hasta el Zócalo.

La movilización tiene como objetivo visibilizar el malestar de la juventud frente a temas como la inseguridad, la falta de oportunidades y la corrupción urbana. Las autoridades han advertido posibles cierres de vialidades y rutas de transporte público en el corredor Reforma-Centro.

Convocan a marcha de la autodenominada Generación Z HOY 8 de noviembre; acusan que la del 15 está cooptada por políticos. ı Foto: Cuartoscuro / Especial

Otra de las afectaciones en la que de manera paralela, trabajadores del sector salud, realizarán una movilización denominada “Marcha de la Bata Blanca” con cita a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, con avance también hacia el Zócalo.

Las demandas centrales son: mejora de condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos, atención a quirófanos retrasados y crisis general del sistema público de salud.

Marcha 15 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

Estas marchas compartirán parte de la ruta de la Generación Z, lo que aumenta la posibilidad de congestiones y cierres simultáneos.

Recomendaciones para la movilidad

Las vialidades que podrían presentar cierres o cortes intermitentes incluyen:

Paseo de la Reforma (desde el Ángel de la Independencia hacia el Centro)

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo y calles aledañas al Zócalo

Por otro lado, el transporte público de la CDMX, anticipan posibles suspensiones temporales, desvíos o demoras en estaciones del sistema de metro, metrobús y transporte colectivo que operan en el corredor Reforma-Centro.

Para automovilistas se sugieren rutas alternas como: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río de la Loza, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

Se recomienda a quienes deban trasladarse por el Centro Histórico prever mayor tiempo, considerar dejar el automóvil en zonas menos congestionadas o usar transporte público hasta puntos más alejados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL