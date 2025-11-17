Abren operación total de la renovada Línea 1

Pasajeros de la Línea 1 esperan el ascenso a los vagones del convoy 036, ayer, en la estación Tacubaya.

Con dos años y tres meses de retraso desde la fecha prometida, el Gobierno de la Ciudad de México reabrió en su totalidad la Línea 1 del Metro, responsabilidad del consorcio chino CRRC ZhuZhou Locomotive que, por retrasos en la fase 1 (Pantitlán a Salto del Agua), ya cuenta con una sanción de mil 500 millones de pesos.

Pasaron 41 meses desde el 8 de julio de 2022, fecha en la que comenzaron las labores de remodelación de la Línea 1 del Metro, que la entonces administración capitalina dijo que estaría finalizada en agosto de 2023; no obstante, luego se recorrió la fecha de reapertura a mayo de 2025, posteriormente, para junio, pero tampoco sucedió. El mes tentativo fue octubre y luego se trasladó hasta ayer con el tramo de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

El Dato: El Gobierno destacó que las estaciones de esta ruta son accesibles para personas en silla de ruedas y para débiles visuales, por lo que es considerada incluyente.

Pese a esta circunstancia, usuarios de la Línea 1 del Metro indicaron a La Razón que valió la espera de tres años cinco meses para la entrega total de la ruta más vieja de la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: Foros ya tienen fecha Alistan consultas sobre el Sistema de Cuidados

“Más valía sufrir un ratito para que quedara mejor”, reflexionó Alejandra de Gante, quien depende del transbordo de la Línea 7 a la 1 de para llegar a su casa.

Cecilia Castañeda, quien junto con su madre, Olga Gómez, vive a cinco minutos de la estación Observatorio y que por más de dos años, a falta de Metro, gastó en taxis para que la llevara a Mixcoac y de ahí tomar la Línea 7, coincidió con Alejandra de Gante sobre la reapertura.

Sobre el retraso en la entrega de las obras de la Línea 1, el vicepresidente del consorcio CRRC, Wang Feng, explicó que éstos ocurrieron por dificultades específicas, las cuales afectaron particularmente al tramo de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Mil 500 millones de pesos es la sanción que recibió CRRC

850 mil usuarios se prevé usen la L1 del Metro todos los días

“Enfrentamos dificultades como la ejecución simultánea de obras, entrega por fases y plazos sumamente ajustados pero avanzamos con firmeza hacia nuestro objetivo: entregar una línea del Metro modernizada”, dijo en conferencia.

Si bien el consorcio chino cuenta con una sanción económica, hay otras dos por el retraso en la entrega de las fases 2 y 3, que son debatidas en tribunales internacionales, así lo confirmó este diario el subdirector general de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Omar Moya Rodríguez.

“Lo que pasa es que ahorita las sanciones están en proceso de evaluación y, obviamente, cada retraso se hace acreedor de su propia sanción. Los procesos pueden tardar un año o año y medio más o menos”, dijo el ingeniero.

La inauguración de Observatorio no es la primera que vive Olga Gómez, de 83 años, quién aún recuerda que cuando tenía 30 asistió el 10 de julio de 1972 a la antigua estación para ver llegar el primer convoy.

En entrevista, otra usuaria destacó las diferencias entre la antigua estación Observatorio y la nueva, la más notoria fue que “ahora es mucho más alta y amplia” en comparación con su estructura anterior, que recuerda como “más baja y angosta”.

La remodelación incluyó la ampliación de la terminal Observatorio, que ahora suma más de nueve mil metros cuadrados y cuenta con tres hectáreas construidas.

La Constructora Alfa fue la responsable de remodelar Observatorio, que además de ser la terminal de la Línea 1, va a enlazar a la Ciudad de México con Toluca gracias al Tren Interurbano El Insurgente que va a tener una estación allí.

En el futuro, Observatorio también va a conectar la Línea 1 con la Línea 12, que al momento corre de Mixcoac a Tláhuac. Estos dos métodos de conexión que se abrirán en los próximos años pretenden aumentar la afluencia diaria de Observatorio a 35 mil usuarios.

El asesor de Movilidad del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón Aguilera, detalló que los más de 37 mil millones de pesos que costó la remodelación de esta ruta rosa se usaron para modernizar todos los andenes y túneles de las 20 estaciones.

El recurso también fue utilizado para renovar el drenaje, eliminar todas las filtraciones, impermeabilizar, poner más luminarias en las estaciones y colocar cinco mil 952 cámaras.

La secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, quien asistió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la puesta en marcha del tramo Juanacatlán a Observatorio de la refleja el alcance de las obras que actualmente se realizan tanto en la capital como en el país, beneficiando a millones de personas.

La funcionaria recordó que fue la hoy titular del Ejecutivo federal, quien inició las labores de remodelación durante su gestión como jefa de Gobierno.

“Como Gobierno de la Transformación, el de México y el de la capital mantienen como guía de trabajo la cero corrupción, esto permite ahorros que pueden ser destinados a obras en beneficio de la gente.

“Los trabajos que concluyen hoy con la puesta en marcha de este tramo del Metro, de Juanacatlán a la terminal Observatorio de la Línea 1, son muestra de lo que se puede hacer cuando hay una buena administración de los recursos públicos”, comentó.

EL COSTO NO CAMBIA. La tarifa del Metro seguirá en cinco pesos, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el contexto de los aumentos de tarifa mínima al transporte público concesionado en la capital y el Estado de México.

Aseguró que su administración va a continuar pagando el subsidio de ocho pesos a la tarifa real de 13 pesos por viaje en Metro, esto para que los chilangos sólo cubran cinco pesos.

“Un pasaje del Metro cuesta alrededor de 13 pesos y seguirá costando 5 pesos. Es decir, ese subsidio es el que otorga el Gobierno de la ciudad a la población. Seguimos el lineamiento de que por el bien de todos primero los pobres y nosotros la añadimos: y a los pobres, lo mejor”, afirmó.

LARGA ESPERA

Los capitalinos tuvieron que aguardar más de tres años para utilizar la Línea 1 con todas sus estaciones abiertas.

2022

8 de julio. La Línea rosa lleva a cabo su último día de operaciones con todas sus estaciones en funcionamiento.

11 de julio. El Sistema de Transporte Colectivo Metro cierra el tramo Pantitlán-Salto del Agua para su total remodelación.

2023

29 de octubre. La autoridad capitalina reabre las estaciones de Pantitlán a Pino Suárez, pero Salto del Agua permanece cerrada e Isabel la Católica es sólo para descenso.

10 de noviembre. El Metro suspende sus operaciones el tramo que va de Balderas a Observatorio.

2024

13 de septiembre. El Gobierno capitalino pone en funcionamiento Balderas y Salto del Agua e inician labores de Cuauhtémoc a Observatorio.

2025

23 de abril. El Metro reabre el tramo Cuauhtémoc a Chapultepec y deja Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio en obras.

16 de noviembre. El Gobierno local reapertura el último tramo y pone en funcionamiento toda la Línea 1.

Una Línea 1 renovada y más eficiente

Por Staff Infografía

La conocida como “línea rosa” del STC Metro reabrió ayer tras más de tres años de trabajos que iniciaron el 11 de julio de 2022.

El proyecto implicó el cambio total de vías, sistemas eléctricos, túneles y señalización para ofrecer un servicio más seguro y veloz.

Se sustituyeron rieles, durmientes, balasto y drenaje, además de instalar el sistema CBTC y rehabilitar estaciones con iluminación LED, pisos nuevos y mayor accesibilidad.

Como parte de la obra se adquirieron 29 trenes NM22 de última generación, con nueve vagones continuos, mayor capacidad y mejores sistemas de tracción más eficientes.

El objetivo central es reducir tiempos de espera, incrementar la capacidad de pasajeros y actualizar la infraestructura que tenía más de cinco décadas de operación.

Una Línea 1 renovada y más eficiente ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/11/17/20lr5113-21lr5113-merged-PnEKZvUzN.pdf>Click here to read this PDF</a>.