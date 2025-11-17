Buscan mejor atención para el cáncer de mama

Una médica del IMSS analiza una mastografía, en octubre del 2024.

A inicios de diciembre comenzarán las mesas de trabajo para diseñar una reforma para la atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México, afirmó la diputada local de Morena Valeria Cruz Flores.

La legisladora explicó que la intención de esta reforma es reforzar la prevención, detección y atención de esta enfermedad y actualizar el próximo año la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama, cuya última reforma fue en 2016, apuntó la presidenta de la comisión de salud en el congreso capitalino.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en 2026 su administración tendrá la capacidad suficiente para realizar medio millón de mastografías públicas.

“Tenemos ya varias iniciativas de diputadas de todas las fracciones parlamentarias para enriquecer la ley de cáncer de mama. Ahorita no podría decir cómo va a quedar específicamente la ley, porque vamos a llevar a cabo estas mesas de trabajo.

“Se va a trabajar con especialistas, sociedad civil. La idea es expedir una ley prevención de cáncer de mama de la ciudad, acorde a las funciones que en este momento tiene la Sedesa”, dijo a La Razón.

A partir de la incorporación de la ciudad al IMSS-Bienestar, esta dependencia es la encargada de la atención de salud, mientras que la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) aún es la responsable de la prevención y detección del cáncer de mama.

20 mastógrafos móviles y otros 20 fijos adquirió el Gobierno de la CDMX

48 mil mastografías busca aplicar la administración capitalina este año

“Tenemos que armonizar la ley, porque la atención de los servicios de salud está en el IMSS-Bienestar. Hay que darle atribuciones a la Secretaría de Salud capitalina para que trabaje de manera preventiva, con mastografías”, indicó Cruz Flores al respecto.

A finales de octubre, la titular de la Sedesa, Nadine Gasman Zylbermann, aseguró a este diario que realizarán 48 mil 500 mastografías durante este año.

“El año pasado, por parte de la Sedesa se hicieron 39 mil 700 nuevas mastografías. Este año van a aumentar 18 por ciento y haremos 48 mil 500 con los mastógrafos móviles”, dijo en conferencia de prensa.

Si bien esto representa un aumento de 15 por ciento, respecto a 2024, son apenas un tercio de las 128 mil 465 mastografías realizadas en 2019, lo que representa una disminución de 62 por ciento.

“El número de mastografías ha ido disminuyendo a través del tiempo y por eso es una estrategia prioritaria a nivel nacional y, sobre todo, de la Ciudad de México”, mencionó la titular de la Sedesa.

Otro compromiso para enfrentar el cáncer de mama es adquirir 100 mastógrafos durante este sexenio, para realizar un millón de estos estudios de las mamas al año.

Mientras se cumplen estas promesas, las mujeres que viven en la ciudad enfrentan un boom del cáncer de mama, pues entre 2018 y 2024 se duplicó el número de diagnósticos, al pasar de mil 545 a tres mil 26 diagnósticos.