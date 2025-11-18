Licencia de conducir permanente: Se extiende el trámite hasta el próximo año

En los últimos días el trámite de la licencia de conducir permanente ha provocado preocupación y estrés entre las personas que querían obtenerla, ya que este iba a terminar en diciembre de este año.

La licencia de conducir permanente es el único tipo de licencia que no cuenta con una fecha de caducidad, y este tipo de permiso para conducir unicamente está dirigido a conductores de automóviles particulares.

Actualmente en la Ciudad de México existen 8 tipos de licencia de conducir, y la licencia de conducir permanente es la única que no debe ser renovada, por lo que muchos conductores están interesados en hacer este trámite.

Licencia de conducir tipo A ı Foto: Especial

Nueva fecha de emisión de la licencia de conducir permanente

Recientemente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que se ampliaría el periodo en el que las personas pueden realizar el trámite para la licencia de conducir permanente.

Debido a que el plazo límite para tramitar esta licencia era el 31 de diciembre del 2025 las citas para realizar el trámite se agotaron, por lo que la ciudadanía notificaba que incluso en los quioscos de la Tesorería los tiempos de espera eran demasiado prolongados.

Por lo tanto, las autoridades informaron que la emisión de la licencia de conducir permanente ya no terminaría el 31 de diciembre, sino que este periodo se prolongaría durante todo el 2026.

Anunciamos que integraremos al paquete financiero 2026 la emisión de licencias permanentes, para que la ciudadanía pueda programar su trámite con tranquilidad y anticipación.



Los recursos obtenidos por este trámite se destinan al fideicomiso que impulsa mejoras en movilidad,… pic.twitter.com/cEIWZuKydZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 18, 2025

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente?

El trámite de la licencia de conducir permanente no sólo puede realizarse de manera presencal, sino que también puede realizarse en línea, por lo que no se requiere sacar una cita.

Para poder realizar el trámite, las personas interesadas deben cumplir con algunos requisitos, tales como no tener ningún tipo de adeudo como multas sin pagar, o sentencias por delitos asociados a accidentes viales o sanciones del alcoholímetro.

Se puede presentar la licencia de tipo A para realizar una renovación, y en caso de ser la primera vez que se tramita una licencia, la persona interesada debe hacer un curso y examen teórico de conducción.

Para poder tramitar la licencia de conducir permanente, la persona interesada debe tener 18 años al momento de tramitarla, y sin importar si es renovación o trámite por primera vez, se debe realizar el pago de mil 500 pesos, el cual se verá reflejado en máximo 72 horas.

Requisitos para la licencia de conducir ı Foto: Especial

El trámite en línea requiere que la persona tenga una cuenta Llave CDMX, en la que se debe iniciar sesión y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en la cuenta Llave CDMX

Seleccionar la opción “Nuevo trámite”

Seleccionar la forma de pago, puede ser en línea o con una línea de captura.

Cargar la Identificación Oficial

Cargar el comprobante de no adeudos

Cargar el certificado de Curso Teórico

Una vez que se realice el pago y este se vea reflejado, se enviará una constancia al correo electrónico de la persona que realizó el trámite, y en este se encontrará el nuevo número de licencia, misma que puede ser descargada en la Cuenta Llave CDMX Expediente.