Licencia permanente en CDMX: ¿cuánto costará en 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación del plazo para tramitar la licencia de conducir permanente tipo A, un documento que no requiere renovaciones y que había generado una demanda mayor a la prevista desde su reactivación en noviembre de 2024.

Originalmente, el programa concluiría en diciembre de 2025; sin embargo, la administración capitalina confirmó que se mantendrá disponible durante todo 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la decisión se incluyó dentro del Paquete Económico 2026, con el objetivo de dar oportunidad a más automovilistas de acceder al documento y evitar saturación en los módulos de atención.

Según datos oficiales, la demanda superó las proyecciones iniciales, lo que motivó la prórroga.

La Licencia Permanente ha tenido una gran respuesta. Por eso, y porque escuchamos a la gente, decidimos mantener el programa durante todo el próximo año.

Lo que se recauda con este trámite se invertirá en obras que mejoran la movilidad y la vida diaria en nuestra ciudad.

El costo para 2026 se mantendrá sin cambios

A pesar de la ampliación, las autoridades confirmaron que el costo de la licencia permanente se conservará en 1,500 pesos durante 2026, sin incrementos.

Esta tarifa ha sido clave para impulsar la solicitud del documento, que representa un ahorro significativo frente a la licencia tradicional tipo A, cuya vigencia es de tres años y requiere renovaciones periódicas.

Quienes opten por no tramitar la licencia permanente antes del cierre del programa deberán continuar con la licencia regular, cuyo costo de renovación ronda actualmente los mil pesos por periodo.

¿Cuáles son las condiciones y requisitos para tramitarla?

El trámite continúa limitado a conductores de vehículos particulares:

Aplica únicamente para licencia tipo A.

No está disponible para motociclistas ni para otros tipos de licencias.

Para solicitantes por primera vez, se mantiene la obligación de presentar un examen teórico.

Las autoridades recordaron que personas con sanciones vigentes por hechos de tránsito graves o por el programa Conduce sin Alcohol no podrán acceder al beneficio.

¿Por qué es relevante la extensión?

Además de responder a la alta demanda, el gobierno capitalino señaló que los ingresos generados por la expedición de la licencia permanente formarán parte del presupuesto destinado a movilidad, seguridad vial y transporte público durante el año 2026.

La prórroga brinda margen para que más usuarios puedan realizar el trámite sin la presión de los plazos iniciales, aunque se prevé que la demanda continúe elevada durante los primeros meses del próximo año.

