¿Se extenderá la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX? Esto sabemos

Solo hasta diciembre de 2025 podrá tramitarse la licencia permanente en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México confirmo que el 31 de diciembre de 2025 será el último día para solicitar la licencia de conducir permanente tipo “A” en la capital.

Según el reglamento de movilidad en la Gaceta Oficial, este documento sólo podrá expedirse entre el 16 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

Tras esa fecha, la Semovi ha señalado que ya no estará disponible esta modalidad sin vencimiento, y que a partir de enero de 2026 regresará a licencias con vigencia limitada.

¿Se puede prorrogar el plazo?

Aunque han circulado rumores sobre una posible extensión, las autoridades han sido claras en que no habrá prórroga para este trámite.

Por la alta demanda se ampliaron los horarios de atención en los módulos de Semovi para facilitar que más personas acudan antes del cierre del programa.

En concreto, el horario de atención se amplió a 09:00 a 21:00 horas, durante varios módulos, para permitir realizar el trámite incluso después del trabajo.

Sin embargo, esta acción no representa una prórroga legal: simplemente es una medida operativa para maximizar la capacidad antes de la fecha límite ya establecida.

De acuerdo con la Semovi y el gobierno capitalino, el programa de licencia permanente fue planteado desde un inicio con un periodo definido.

El decreto publicado en la Gaceta Oficial establece ese marco temporal y señala que, una vez que termine, se revisarán modificaciones normativas, pero no se ampliará la emisión de licencias permanentes más allá del 31 de diciembre de 2025.

Además, las autoridades han enfatizado que la “ampliación” reportada solo corresponde a horarios de atención más largos, no a una extensión del programa.

¿Qué deben hacer los interesados?

Si aún no han tramitado la licencia permanente, deberían acelerar el proceso antes de que concluya el plazo.

Revisar requisitos : identificación oficial, comprobante de domicilio, pago de 1,500 pesos y, en algunos casos, aprobar un examen teórico.

Aprovechar los horarios extendidos en los módulos Semovi para agendar una cita.

Confirmar toda la información desde fuentes oficiales para evitar sorpresas de último momento.

El 31 de diciembre de 2025 es el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX, y aunque se han ampliado los horarios de atención en los módulos, hasta ahora no hay anuncio oficial de una prórroga más allá de esa fecha.

Si estás pensando en tramitarla, es importante que lo hagas pronto para evitar quedarte fuera del plazo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL