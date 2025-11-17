Sin citas para licencia permanente: Alternativas para sacar el documento

La licencia de conducir permanente comenzó a ser emitida desde el 16 de noviembre del 2024, y desde que se anunció que esta comenzaría a ser expedida se informó que solamente sería por un tiempo determinado.

Esta licencia puede ser tramitada en los 35 módulos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, alcaldías y SAF que cuentan con 129 ventanillas en donde brindan atención a más de 3 mil personas, y también puede ser tramitada en el macro módulo de Magdalena Mixihuca.

Esta licencia es expedida únicamente para conductores de automóviles particulares, y es el único tipo de licencia que no cuenta con una fecha de caducidad, esto quiere decir que no se debe renovar, y esta dejará de ser emitida el 31 de diciembre del 2025.

El costo de la licencia de conducir tanto para el formato físico como el formato digital es de mil 500 pesos, y en caso de ser la primera vez que se expide una licencia de conducir para quien realiza el trámite, debe realizar y aprobrar una prueba teórica.

Licencia de conducir permanente ı Foto: X: @LaSEMOVI

La prueba teórica se realiza en los módulos de SEMOVI, en los PILARES o en las UTOPÍAS, y para poder realizar el trámite puedes agendar una cita mediante el chatbot de la CDMX por medio de whatsapp al número 55 5658 1111.

También se puede agendar utilizando tu llave CDMX, llamando al *0311 locatel, o agendando la cita directamente en la página de la SEMOVI, y esto debe hacerse tanto para expedición como para renovación e impresión.

Sin embargo, muchos usuarios han compartido por medio de redes sociales que han intentado agendar una cita incluso por más de dos horas en la página oficial de la SEMOVI sin obtener resultados positivos.

¿Cómo puedo tramitar la licencia de conducir permanente sin cita?

El trámite de la licencia de conducir permanente puede realizarse en línea o en los quioscos de la Tesorería, ya que no se requiere una cita para ser atendido, sin embargo, los tiempos de espera pueden ser prolongados.

Se requieren algunos requisitos para iniciar el trámite de la licencia de conducir permanente, por ejemplo, la persona interesada no debe tener ningún tipo de adeudo como multas sin pagar.

La persona que realice el trámite tampoco debe tener sentencias por delitos asociados a accidentes viales o sanciones del alcoholímetro, y en caso de ser la primera vez que tramitas una licencia, debes hacer un curso y examen teórico de conducción.

En caso de ser la primera vez que se tramita una licencia de conducir, la persona interesada debe tener 18 años al momento de tramitarla, y en cualquiera de los casos se debe realizar el pago de mil 500 pesos, el cual se verá reflejado en máximo 72 horas.

Requisitos para la licencia de conducir ı Foto: Especial

Si la persona interesada desea acudir a un quiosco de la Tesorería debe llevar una Identificación oficial, comprobante de domicilio, su licencia tipo A expedida por la SEMOVI o el comprobante de examen de conocimientos, y la línea de captura pagada de mil 500 pesos

Para poder hacer el trámite en línea se debe contar con una cuenta Llave CDMX, ya que se debe iniciar sesión para poder solicitar un nuevo trámite, y una vez que selecciones la opción “Nuevo trámite”, debes seleccionar la forma de pago.

El pago puede realizarse en línea o con una línea de captura, y una vez seleccionada la forma de pago, se debe completar la siguiente información:

Carga de Identificación Oficial

Comprobante de no adeudos

Certificado de Curso Teórico

Cuando realices tu pago y este se vea reflejado te llegará una constancia a tu correo electrónico en la cual puedes encontrar tu nuevo número de licencia, misma que puedes descargar en tu Cuenta Llave CDMX Expediente.