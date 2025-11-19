Arranca la exhumación de restos en Panteón Dolores; CDMX, con crisis de peritos

Madres buscadoras previo a pasar a la zona de la fosa común, ayer.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la exhumación de restos y cuerpos de fosas comunes del Panteón de Dolores para su identificación mediante estudios genéticos, dentales y arqueológicos; no obstante, el comisionado de búsqueda local, Luis Gómez Negrete, confirmó que hay una crisis de peritos.

En el Panteón de Dolores existen 75 fosas comunes y la primera que fue intervenida, como parte del Plan de Recuperaciones Controladas del órgano autónomo, es la fosa 26, en su nivel 15, línea 2 bis, donde yacen personas fallecidas entre 2013 y 2015.

El Dato: El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tiene registros de más de 20 años con un promedio anual de 500 personas depositadas en fosas comunes.

Luego de un par de horas de trabajo en la fosa 26, las autoridades dieron a conocer que para las 14:13 horas se excavaron 40 centímetros de donde se recuperaron 90 fragmentos óseos degradados y esqueletizados, estado que, de acuerdo con Gómez Negrete, “hace más fácil el tratamiento y almacenamiento”.

El jefe del departamento de Identificación Humana del Instituto de Servicios Periciales y Ciencia Forense (Incifo), José Pérez García, informó que en toda la fosa 26 esperan encontrar aproximadamente 170 restos de personas.

Las autoridades prevén que las labores de exhumación en esta zona específica duren del 18 al 21 de noviembre y que, alrededor de 10 expertos trabajen de manera permanente mientras los observan 15 miembros de colectivos de búsqueda que se rotarán cada día.

2 mil 101 personas han sido reportadas como desaparecidas en 2025

75 fosas comunes en el panteón contienen los 20 mil restos sin identificar

María del Rocío Fragoso Granada, madre de Karen Domínguez Fragoso, quien desapareció el 17 de octubre de 2018, fue una de las integrantes del colectivo Voces de la Ausencia que acudió a observar los trabajos en la fosa 26.

La mujer comentó a La Razón que va a apoyar la labor de exhumación en el Panteón de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de que ella busca a su hija en vida y que la fecha en la que desapareció no cuadra con la de la fosa en la que se labora.

“Nunca me imaginé estar en esto, porque llevo siete años (buscando), pero ya que el comisionado (Luis Gómez Negrete) y las autoridades pertinentes nos están dando la oportunidad de hacer las cosas, las aprovechamos. Ahora que nos dan la oportunidad, aquí estamos”, señaló.

Los restos exhumados en la fosa común del Panteón Civil de Dolores van a ser enviados a las instalaciones del Incifo para ser identificados mientras continúa la construcción del Centro de Resguardo Temporal de Tratamiento Forense que, según el Comisionado de Búsqueda Local, estará listo a mediados del 2026.

Pero aquellos que no cuenten con una identificación inmediata serán resguardados en un espacio habilitado por la Fiscalía capitalina en sus edificios.

“Serán resguardados en nuestra Coordinación General de Servicios Periciales, en tanto avanza la construcción del Centro de Resguardo Temporal, que forma parte de los compromisos de la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas”, mencionó la fiscala Bertha María Alcalde Luján.

El pasado 30 de octubre, este diario detalló que, de acuerdo con la madre buscadora y cofundadora de Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, mencionó que esta exhumación, que forma parte del plan de recuperación, tiene como objetivo dar identidad a más de 20 mil cuerpos sepultados en esas fosas para, finalmente, retornarlos a sus familias.

Autoridades consultadas indicaron que, para hacer las labores de recuperación de restos de personas no identificadas, el presupuesto asciende, de manera inicial, a 150 millones, cifra que podrá aumentar según las necesidades que surjan.

Todavía no está claro cómo va a ser el cronograma de trabajo en las otras 74 fosas comunes del Panteón de Dolores, ya que, según el Comisionado de Búsqueda, “ésta es una misión grande de largo aliento que nunca se había intentado antes en la Ciudad de México”.

Alcalde Luján garantizó que nunca más se enviará un resto o un cadáver a una fosa común de la Ciudad de México sin haber sido plenamente identificado, a fin de evitar irregularidades como las que ahora se buscan corregir con las exhumaciones en la fosa 26 del Panteón de Dolores.

Para garantizarlo, explicó, se creó la Unidad Especial de Identificación Humana y Búsqueda de Familias dentro de la Fiscalía local, un área que centraliza información de distintas instituciones, y asegura que ninguna persona fallecida sea inhumada sin agotar antes los procesos necesarios para establecer su identidad.

“La implementación de este plan requiere confianza y colaboración con la sociedad civil, los colectivos, las familias de personas desaparecidas y todas las áreas de esta Fiscalía y demás instituciones involucradas”, agregó.

FALTA DE MANOS. El pasado 10 de noviembre, este diario informó que la Fiscalía capitalina sólo cuenta con 23 peritos en genética, cinco en odontología y arqueología, competencias indispensables para la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.

Ayer, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México reconoció que son pocos los profesionales con los que cuenta el órgano autónomo y aclaró que es un problema nacional.

“Sí, yo creo que, en el tema de arqueología forense, sobre todo, se lleva un desarrollo menor y tenemos unas camadas de profesionistas más pequeñas; es un problema a nivel nacional. Tenemos tres arqueólogos en la Ciudad de México”, dijo Gómez Negrete.

La crisis de peritos no se detiene allí, ya que el director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Gerardo Cervantes Arroniz, aclaró que para las tareas en el Panteón de Dolores serán también necesarios los peritos de fotografía, criminalística, dactiloscopia, medicina y antropología.

De estas especialidades, en la Ciudad de México existen 154 peritos en fotografía, 143 en criminalística, 89 de dactiloscopia, 30 en medicina y únicamente seis en antropología.

Gómez Negrete aclaró que para solventar esta carencia hay equipos del Poder Judicial, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la apertura para la participación de peritos independientes para mejorar las identificaciones.

La carencia ı Foto: Especial