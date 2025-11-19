¿Cómo participar en el Bolo Fest 2025 y cuándo será?

El Bolo Fest es un desfile navideño que realiza Liverpool en la Ciudad de México, y este año no será la excepción, pues se van a llenar las calles del centro de la capital con los carros alegóricos de este espectáculo.

Como en años anteriores, este 2025 también se espera que durante el Bolo Fest 2025 se puedan ver inflables de personajes con tamaños inmensos, así como el espectáculo de bailarines.

También se espera contar con música en vivo y la participación de más de 2 mil 800 artistas que brindarán un espectáculo navideño para las más de 700 mil personas que se espera que asistan al Bolo Fest.

Bolo Fest Liverpool ı Foto: Liverpool

¿Qué día será el Bolo Fest 2025 y cuál será la ruta?

El Bolo Fest se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre y comenzará a partir de las 15:00 horas, y debido al recorrido que realizará se harán algunos cortes de circulación en la CDMX.

El desfile partirá desde el Ángel de la Independencia, y partirá hacia el Monumento a la Revolución, por lo que desde unas horas antes se cerrará la circulación en Reforma, Insurgentes y en calles aledañas.

Para garantizar que se disfrute al máximo la experiencia del desfile navideño Bolo Fest 2025 se recomienda:

Llegar a tiempo

Tomar suficiente agua durante el evento

Protegerse del sol con bloqueador solar y gorras

Tomar en cuenta de manera previa la forma en la que se va a llegar al evento, así como la ruta de regreso cuando este termine.

Cuidar a los menores de edad que asistan, ya que habrá muchas personas en el Bolo Fest y se hará al aire libre

Cuidarte a ti mismo y a los demás

Recorrido del Bolo Fest 2025 ı Foto: Liverpool

¿Cómo participar en el Bolo Fest 2025?

Desde meses previos algunos artistas compartieron por medio de redes sociales que las convocatorias para participar como bailarín del Bolo Fest 2025 son publicasas desde septiembre y octubre.

Incluso en algunos grupos de Facebook están compartiendo convocatorias para personas que sepan utilizar zancos y skyrunners para brincar, caminar y correr durante el desfile navideño.

Para presenciar el desfile no se necesita comprar entradas, pues el Bolo Fest es totalmente gratuito y podrá ser visto tanto de manera presencial como mediante la transmisión en vivo que hará Liverpool en su página de Facebook y en su canal de Youtube.

Este evento podrá ser presenciado por personas de todas las edades, y es una gran oportunidad para dar arranque a las festividades navideñas con un espectáculo en vivo lleno de diversas atracciones y personajes.