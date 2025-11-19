Detienen al ‘Hombre de la Túnica Negra’ presunto feminicida de Amanda Castro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la detención de Luis “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab, una joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el 24 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación oficial, minutos antes del ataque, Amanda paseaba a su perro por una vialidad en la colonia Vista Alegre acompañada de un hombre que vestía una túnica negra. Las cámaras de videovigilancia captaron ese momento, lo que permitió a las autoridades reconstruir parte de los hechos.

La víctima fue localizada más tarde con una herida punzocortante en el cuello, lo que sugiere que fue degollada.

#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscaliaCDMX aprehendió a Luis “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de una joven de 22 años, localizada sin vida el 24 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.



A menos de un mes de los hechos, agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX… pic.twitter.com/svid18wMou — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 19, 2025

Tras analizar las imágenes captadas por los sistemas de seguridad, agentes del Ministerio Público integraron una carpeta de investigación.

Con los datos recabados, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Luis “N”. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) dieron con su paradero y lo detuvieron.

Fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal.

Según las autoridades, Luis “N” conocía a la víctima y mantenía una relación con ella.

Además, fuentes citadas por la Fiscalía afirman que el detenido podría estar vinculado con ideologías asociadas al movimiento incel y con prácticas de carácter ritual o satánico.

Dichos elementos refuerzan la hipótesis de que el crimen pudo tener un componente simbólico o ritual, más allá de un acto de violencia espontánea.

La FGJCDMX ha reiterado su compromiso de llevar la investigación con perspectiva de género, asegurando una atención integral a las víctimas indirectas y respetando los derechos humanos fundamentales.

En su comunicado, la fiscalía también remarcó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Luis “N” es considerado inocente hasta que un juez emita una sentencia condenatoria.

El homicidio de Amanda Castro ha generado un fuerte impacto social. Colectivos feministas han exigido respuestas urgentes y una justicia efectiva, especialmente por las condiciones en las que ocurrió el crimen y por los cuestionamientos sobre la intervención policial durante los minutos críticos.

Por su parte, la familia de Amanda ha demandado que no solo se clarifiquen los hechos sino que haya una sanción ejemplar para el responsable, para evitar impunidad.

MSL