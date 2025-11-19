Procesan a primeros 5 detenidos en marcha por robo y lesiones

UN GRUPO de sujetos agrede a los policías frente a Palacio Nacional, durante la marcha del pasado sábado

Un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso a cinco detenidos durante la marcha de la autodenominada Generación Z, el pasado sábado, por los presuntos delitos de robo y lesiones.

En las primeras audiencias de control realizadas ayer, el juzgador también dictó la prisión preventiva justificada a cinco personas más y resolvió que cuatro más lleven a cabo su proceso en libertad.

Por la mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó en conferencia que, en el caso de los detenidos por los actos violentos en la marcha de la autodenominada Generación Z no habrá fabricación de delitos y todo se hará con apego a la ley.

EL TIP: LA CUENTA de X llamada Generación Z, que promueve las protestas, amenazó al Gobierno federal con escalar el tono de las protestas si no se libera a los detenidos.

“Le toca a la Fiscalía de la ciudad, clasificar los delitos y sobre todo, garantizar el debido proceso. Aquí no se van a fabricar delitos, porque todos vimos qué es lo que aconteció.

“Se va a garantizar, que estos procesos sean en apego a la ley. Y, por lo tanto, la Fiscalía tendrá que acreditar lo que se está planteando”, mencionó.

Ayer, un grupo de abogados, el PRI nacional y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, ofrecieron asesorías legales a los detenidos.

Al ser cuestionada sobre estas propuestas, Clara Brugada consideró que esto es muestra de que los partidos de oposición sí participaron en la movilización promovida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, el expresidente panista, Vicente Fox Quesada, entre otros políticos.

En tanto, Rojo de la Vega Piccolo rechazó en conferencia que su administración haya coaccionado a comerciantes para asistir a la protesta.

19 Personas fueron capturadas por distintos delitos

La funcionaria dijo que el supuesto comerciante de La Lagunilla, quien denunció en un video la supuesta coacción, no es reconocido por comerciantes de esa zona y otro más no trabaja en la demarcación.

Respeto al Ejército en desfile del 20, pide CSP

› Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que pueda haber un enfrentamiento entre militares y manifestantes de la Generación Z durante la marcha convocada para este jueves, día en que se realizará el tradicional desfile conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana, e hizo un llamado al respeto por el Ejército Mexicano y a que todo transcurra de manera pacífica.

“Para el desfile del Día de la Revolución Mexicana vamos a tener militares en la calle por el 20 de noviembre, o sea, el desfile que va a haber”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Ante la pregunta de si puede haber un choque, respondió tajante: “No, no, no, va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones ni que todo sea pacífico”.

Jóvenes que asistieron a la marcha de la Generación Z, el pasado sábado. ı Foto: Cuartoscuro

En este sentido, Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de la fecha.

“El 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace y se va a llevar a cabo y pues hay que tener respeto por lo que representa el Ejército Mexicano”, manifestó. También destacó que el desfile convoca a cientos de miles de personas.

“Viene muchísima gente al 20 de noviembre. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas que los observan. Entonces, pues hay que respetar el desfile. Entonces, no creemos que haya nada”, dijo.

2 de los detenidos el sábado fueron vinculados a proceso

Respecto al revuelo en redes sociales por los 18 jóvenes detenidos tras la marcha del sábado, la mandataria fue clara: “Tiene que haber pruebas, ¿no? Para cualquier acusación. La Fiscalía de la Ciudad de México está llevando los casos y evidentemente para cualquier carpeta de investigación que se abra, pues tiene que haber las pruebas de las acusaciones que están haciendo”, explicó Sheinbaum.

Recordó que el lunes “vimos imágenes pues muy fuertes”, por lo que “la fiscalía tiene que mostrar que realmente las personas que están detenidas participaron en una actividad ilícita”.

En torno a los señalamientos de que Morena habría enviado grupos de choque para generar la violencia registrada a las afueras de Palacio Nacional el sábado pasado, Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente las acusaciones.

“El lunes mostré las fotografías, esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad”, afirmó.

Además, fue enfática al señalar que “ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. No tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica”, aseguró.

Ante las campañas en redes sociales contra su administración, se mostró confiada en el respaldo ciudadano: “Cualquier manifestación que se haga en nuestro país, pacífica, nadie quiere la violencia, nadie. Y bueno, ahí está la encuesta porque dicen que con toda esta campaña que hay en redes que ya perdió la Presidenta. No, la gente es muy lista, el pueblo de México”.

“Por más campañas que haya, la gente sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo”, aseguró.

Ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció la modificación de la ruta del tradicional desfile cívico-militar y recortó su trayecto ante el anunció de la manifestación de la Generación Z.

La tradicional parada militar que rememora el suceso que dio inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 iba del Zócalo capitalino a Campo Marte, pero en sus redes, la Sedena mostró un video en el que indica que los militares avanzarán desde el Zócalo y hasta al Monumento a la Revolución, un recorrido menor a los tres kilómetros.